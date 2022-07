Atlético Nacional, con una nómina plagada de jugadores jóvenes, se estrenó en la Liga Betplay II-2022 con empate 1-1 ante Cortuluá.



Alex Mejía y Feiver Mercado, ambos de tiro penalti, se encargaron de los goles. Más allá del error que le costó el empate, el portero Luis Marquinez, de 19 años, fue uno de los destacados en el local, protagonizando brillantes intervenciones.

El DT de Nacional no pudo contar con sus titulares habituales, quienes estaban disfrutando de las vacaciones tras ganar el título de Liga I. Para la segunda fecha, que será ante Junior a mitad de semana, ya podrán ser tenidos en cuenta. Gratas sensaciones con los juveniles.



Tolima no tuvo tiempo de hacer pretemporada. Calendario apretado por la final de Liga y Copa Libertadores, lo cual no les dio un tiempo para frenar. Nuevo reto en el segundo semestre, iniciando contra Medellín, que arrancó nuevo proceso con David González. Emociones de parte y parte, sin pasar del empate a un gol.

Resultados

Millonarios celebra gol contra Pasto.

Unión 2-2 Once Caldas

Pereira 1-2 Alianza Petrolera

Patriotas 1-0 Junior

Envigado 0-0 América

Millonarios 1-1Pasto

La Equidad 2-2 Santa Fe

Nacional 1-1 Cortuluá

Tolima 1-1 Medellín

Bucaramanga vs. Águilas (aplazado)

Cali vs. Jaguares (aplazado)

Posiciones

Tabla de posiciones de la Liga tras la primera fecha, con dos juegos aplazados. pic.twitter.com/zxdtEQoJ6e — Orlando Ascencio (@josasc) July 11, 2022

