Deportes Tolima venció este viernes a Once Caldas en el Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.



(Le puede interesar: Liga femenina: revelan las condiciones laborales de las jugadoras colombianas)

El equipo 'pijao' fue superior en el compromiso y tuvo a Yeison Guzmán como jugador destacado. El 3-1 final fue un reflejo de los que sucedió en el campo de juego.



Rápidamente Tolima se puso en ventaja con un autogol de Jorge Cardona, quién en su intento por despejar un centro, metió el balón en su propia portería en el minuto 6. Luego, al 9´, Yeison Guzmán puso su sello en el marcador y estiró la ventaja.



El encargado de marcar el tercero fue Eduardo Sosa, quién ingresó para la parte complementaria.

Resultados

Viernes

Tolima 3-1 Once Caldas

La equidad vs. Envigado

Pasto vs. ALianza



Sábado

Millonarios vs. Pereira





DEPORTES

Más noticias de deportes