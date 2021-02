Programación: así se jugarán las fechas 6 y 7 de la Liga colombiana

La Dimayor dio a conocer la programación de las jornadas 6 y 7 del fútbol colombiano. En principio hay partidos, los de Bogotá, sin sede confirmada, pero con la autorización de la Alcaldía, se espera que los estadios El Campín y Techo acojan los juegos de los equipos capitalinos.

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 6



12 de febrero



Deportivo Pereira vs Patriotas FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win +



Alianza Petrolera vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



Boyacá Chicó vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



13 de febrero



La Equidad vs Millonarios FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Águilas Doradas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Envigado FC vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



14 de febrero



Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win +



Independiente Medellín vs Jaguares FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win/Win +



Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win +



Descanso: Atlético Nacional

FECHA 7



16 de febrero



Patriotas FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win +



Once Caldas vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +



17 de febrero



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win +



Águilas Doradas vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win +



Independiente Medellín vs Boyacá Chicó

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Junior FC vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



18 de febrero



Jaguares FC vs La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win +



Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win +



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Descanso: Deportes Tolima



DEPORTES