La Dimayor dio a conocer la programación para las jornadas 5 y 6 del fútbol colombiano. Se destaca el partido entre Santa Fe y América.

Fecha 5

30 de julio

Cortuluá vs Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+



Jaguares FC vs Alianza Petrolera

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



31 de julio

Once Caldas DAF vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



Águilas Doradas vs Junior FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



Unión Magdalena vs Millonarios FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+



La Equidad vs Patriotas FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+



1 de agosto

Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs Deportivo Pasto

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



2 de agosto

Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs América de Cali

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Fecha 6

5 de agosto

Independiente Medellín vs La Equidad

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Patriotas FC vs Cortuluá

Hora: 7:50 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+



6 de agosto

Envigado FC vs Unión Magdalena

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win/Win+



Deportes Tolima vs Jaguares FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+



Millonarios FC vs Deportivo Cali

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



7 de agosto

Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



Junior FC vs Once Caldas DAF

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



9 de agosto

América de Cali vs Águilas Doradas

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



