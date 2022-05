La Dimayor dio a conocer este jueves la programación de partidos de las fechas 2 y 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga.

El próximo fin de semana no habrá fútbol local por las elecciones presidenciales en el país. Así, la fecha 2 se jugará entre el 31 de mayo y el primero de junio. El partido más llamativo es sin duda el clásico entre Nacional y Millonarios.

Programación fechas 2 y 3

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2022

CUADRANGULARES SEMFINALES

FECHA 2



31 de mayo

Atlético Bucaramanga vs Junior FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



1 de junio



La Equidad vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

FECHA 3



4 de junio

Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



5 de junio



Envigado FC vs Independiente Medellín

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 7:35 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



