Sin descanso: así se jugarán las fechas 14 y 15 de la Liga

El fútbol colombiano sigue en marcha acelerada para dejar el espacio disponible para la disputa de la Copa América. Este viernes, la Dimayor anunció la programación de las fechas 14 y 15 de la Liga 2021-I.

La jornada 14 comenzará el martes 23 de marzo, un día después de que termina la fecha 13, con el partido entre Boyacá Chicó y Envigado, en Tunja, y se cerrará el jueves 25, con el duelo entre Águilas Doradas y Millonarios, en Rionegro.



(Lea también: ¡Urgente! Nairo Quintana sumó un nuevo título en su carrera)



El viernes 26 no se programaron partidos, pero el sábado 27 se dará arranque a la fecha 15, con el partido Envigado vs. Tolima. Esa fecha se extenderá hasta el lunes, con el partido Cali vs. Pasto.



Así se jugarán las dos jornadas:

Fecha 14

23 de marzo



Boyacá Chicó FC vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win +



Independiente Santa Fe vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



(Además: Clasificaciones de la Tirreno Adriático, tras la etapa 3)



24 de marzo



América de Cali vs Independiente Medellín

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Junior FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



25 de marzo



Deportivo Pasto vs Patriotas FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win +



La Equidad vs Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +



Águilas Doradas vs Millonarios FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win +



Descanso: Deportivo Pereira

Fecha 15

27 de marzo



Envigado FC vs Deportes Tolima

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win/Win +



Once Caldas vs Boyacá Chicó

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win +



Junior FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



28 de marzo



Deportivo Pereira vs La Equidad

Hora: 2:00 pm

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win +



Alianza Petrolera vs América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win +



Patriotas FC vs Águilas Doradas

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win +



Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



(En otras noticias: James reveló toda la verdad sobre su ausencia en el Everton)



29 de marzo



Deportivo Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Descanso: Jaguares FC



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Ajústense los cinturones: Colombianos al ataque en Tirreno Adriático



- Santa Fe sigue adelante en la Copa Libertadores Femenina



- Daniel Galán: resultadazo en el ATP 250 de Santiago de Chile