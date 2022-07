Aún no terminan de apagarse las luces de la celebración de Atlético Nacional, tras ganar la estrella 17, cuando ya la Dmayor anunció la programación de las cuatro primeras fechas de la Liga 2022-II.

El primer partido del nuevo campeonato lo disputarán Unión Magdalena y Once Caldas, en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, el jueves 7 de julio, a las 4 de la tarde.



Cabe recordar que ese partido se debe disputar a puerta cerrada por la sanción al Unión por lo sucedido en el partido contra Junior, el pasado 23 de abril, cuando el partido se suspendió por una batalla campal entre fanáticos de los dos equipos, que dejó como saldo un muerto.



Millonarios debutará en la Liga el sábado 9, contra Deportivo Pasto. Ese día deberá pagar la primera de las dos fechas de sanción a la tribuna occidental del estadio El Campín.



La Dimayor dejó pendiente la programación de los partidos como local de América y Bucaramanga, teniendo en cuenta que los estadios Pascual Guerrero y Alfonso López no están disponibles en las primeras jornadas por la realización de la Copa América Femenina.

Programación de la primera fecha de la Liga 2022-II

7 de julio



Unión Magdalena vs Once Caldas DAF

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



Patriotas FC vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+



9 de julio



Envigado FC vs América de Cali

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



10 de julio



La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win +



Atlético Nacional vs Cortuluá

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Por definir



Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López



Deportivo Cali vs Jaguares FC

Hora: Por definir

Estadio: Deportivo Cali

Así se jugará la segunda fecha de la Liga

12 de julio



Alianza Petrolera vs Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win +



Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



13 de julio



Cortuluá vs Jaguares FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/ Win+



Deportivo Pasto vs Envigado FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/ Win+



Once Caldas DAF vs La Equidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



Junior FC vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



14 de julio



Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/ Win+



Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Por definir



América de Cali vs Deportivo Pereira

Hora: Por definir

Estadio: Pascual Guerrero



Los horarios de la tercera fecha de la Liga

16 de julio



Jaguares FC vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



La Equidad vs Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win +



17 de julio



Envigado FC vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+



Independiente Santa Fe vs Cortuluá

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



18 de julio



Unión Magdalena vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



Once Caldas DAF vs Águilas Doradas

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



19 de julio



Deportivo Pereira vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



21 de julio



Deportivo Cali vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Por definir



Atlético Bucarmanga vs América de Cali

Hora: Por definir

Estadio: Alfonso López

La programación de la cuarta jornada

22 de julio



Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



Millonarios FC vs Envigado FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



23 de julio



Águilas Doradas vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



Deportivo Pasto vs Unión Magdalena

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



Junior FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:10 p.m.

Estadio Metropolitano

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



24 de julio



América de Cali vs Cortuluá

Hora: 2:45 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Once Caldas DAF

Hora: 4:50 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



25 de julio



Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

Hora: 4:40 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



26 de julio



Patriotas FC vs Jaguares FC

Hora: 4:40 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+



