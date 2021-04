Prográmese: así se jugará la fecha 18 este fin de semana

Este sábado comenzará la próxima fecha del fútbol colombiano, una jornada clave por todo lo que está en juego, como la clasificación a las fases finales de la Liga y la lucha por el descenso entre Pereira y Boyacá Chicó.

Hasta ahora, Dimayor no se ha pronunciado sobre la solicitud de Águilas Doradas de aplazar su partido contra Boyacá Chicó por los 18 casos de covid-19 detectados en el equipo.



(Lea también: ¿Cuáles son los equipos de fútbol en la realeza británica?)



10 de abril



Independiente Medellín vs Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win/Win +



Jaguares FC vs América de Cali

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



(Además: Escándalo en el fútbol colombiano por culpa de un brote de covid-19)



11 de abril



Águilas Doradas vs Boyacá Chicó FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win



Envigado FC vs Deportivo Pereira

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



Deportivo Pasto vs Junior FC

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +



Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



12 de abril



Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



13 de abril



Patriotas FC vs Once Caldas

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win +



Descanso: La Equidad