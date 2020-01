Tolima abre la Liga: a volver a derrotar al DIM después de 16 meses

Este jueves 23 de enero la Liga I 2020 abre competencia en Ibagué, donde el Deportes Tolima "estrenando" en el banco al técnico Hernán Torres recibe al Independiente Medellín, en un juego que pasará a la historia del fútbol en el Manuel Murillo Toro por la aplicación de la ayuda tecnológica del VAR.

Hernán Torres es hasta la fecha el único entrenador tolimense en ser campeón de la Liga profesional (Millonarios, segundo semestre de 2012) y retorna al Vinotinto y Oro después de ocho años con la expectativa de consolidar al cuadro de Ibagué dentro de los primeros lugares del campeonato, el último juego dirigido por Torres desde el banco Pijao fue ante América en el Manuel Murillo Toro el 27 de noviembre de 2011, esa vez salió ganador el visitante por marcador de 1-4.



Sobre el juego de arranque de la Liga, el entrenador Pijao afirmó "Medellín es un equipo con jugadores de gran riqueza técnica y un trabajo que los llevó a ser campeones de Copa el año anterior, nosotros hemos tenido poco tiempo de trabajo pero se ha tratado de impartir un mensaje claro para que los jugadores lo plasmen en la cancha, nosotros también tenemos hombres de buena condición técnica y con ganas de iniciar ganando".



Para el partido ante el poderoso, se convocaron cinco de las ocho contrataciones que se trajeron para la temporada: Juan David Ríos, Andrey Estupiñan, Luis Miranda y los extranjeros: Francisco Rodríguez (Costarricense) y Roger Rojas (Hondureño), así mismo se integraron al grupo de 16 convocados a: Yeison Gordillo y Daniel Cataño que fueron baja el año anterior por lesiones de larga recuperación y el arquero Álvaro Montero que no estuvo los dos últimos meses de competencia por una sanción por dopaje.



El Tolima tuvo tres partidos de preparación y en ellos se ensayaron los módulos y las alternativas que se utilizarían para armar las nóminas para afrontar los compromisos, allí se trabajó el 4-4-2 y sus variantes para quedar con tres volantes de armado y un punta o tres hombres en primera línea y dos creativos, tomando en cuenta las circunstancias que se puedan tener en desarrollo de los compromisos.



El técnico Torres ha buscado armar pequeñas sociedades en la zona defensiva y en la línea de contención, con jugadores de gran despliegue físico y aplicación táctica, por lo que se destaca la presencia de hombres como: Julián Quiñones, José Moya, Yeison Gordillo y Carlos Robles, quienes serían la columna vertebral del equipo al lado del portero Álvaro Montero y el lateral Danobis Banguero.



Sobre el juego frente a Medellín, el volante Yeison Gordillo indicó "Es motivante volver a la competencia, se hizo una buena recuperación y con mi familia decidimos quedarnos en ibague para buscar triunfar con Tolima, queremos empezar ganando ante un rival con buenos jugadores y que conservó el cuerpo técnico".



Las estadísticas no favorecen a Tolima en los recientes juegos de local ante Medellín, los dos últimos partidos el equipo rojo salió victorioso del Murillo Toro: 25 de noviembre de 2018, Deportes Tolima 0-2 Medellín y 5 de mayo de 2019, Deportes Tolima 0-1 Medellín, situación que quieren revertir los hombres del Vinotinto y Oro.

Ilusiones renovadas

Deportivo Independiente Medellín visita este jueves 23 de enero, desde las 7:45 p.m. al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Encuentro válido por la primera fecha de la Liga I-2020. Tras un año agridulce en lo deportivo, el ‘poderoso’ necesita arrancar con el pie derecho en un campeonato donde el margen de error es muy corto.



Con 17 jugadores, el conjunto rojo de Antioquia viajó el miércoles a Ibagué pensando en sacar los tres puntos, algo que pudo conseguir en sus dos últimas visitas a tierra ‘musical’; En la semifinal de vuelta de la Liga II-2018 por 0-2 y en la última fecha de la Liga I-2019 por 0-1. Factores motivantes para Aldo Bobadilla y sus dirigidos.



La única novedad que presenta Medellín, es la presencia de Adrián Arregui, quien estaba entre algodones, luego de sufrir un problema en su pierna derecha. Por otro lado, llamó la atención que el venezolano Francisco Flores y el lateral Daniel Castro no fueron convocados para este primer compromiso.



Sobre el encuentro frente a los ‘pijaos’, Bobadilla remarcó que “es un rival muy complicado, tienen un nuevo entrenador que le gusta jugar. Será un buen partido para la apertura del torneo, debemos arrancar de una ganando, no podemos dar ventajas”.

En cuanto al grupo, el entrenador paraguayo exaltó que “tenemos un buen ambiente, de 11 jugadores campeones se fueron siete, llegaron otros y se han acoplado de la mejor manera. Tenemos una idea de juego que poco a poco la estamos tomando y eso es muy importante, somos familia y debemos demostrarlo en la cancha”.



Juan Manuel Cuesta es uno de los jóvenes que ha venido ganándose un lugar en el primer equipo, el mediapunta analizó lo que será un semestre donde quieren ser protagonistas en Liga y Copa Libertadores. “Hicimos una gran pretemporada, donde hemos trabajado de la mejor manera. Yo me estoy adaptando en varias posiciones de la cancha, jugando como extremo o falso nueve, estamos muy motivados y queremos demostrarlo en cada partido”.



En el historial por Liga, Medellín y Tolima han jugado 209 partidos, de los cuales 58 fueron victorias para los ‘pijaos’ sobre 92 para los rojos y 59 empates completan la estadística. En cuanto a goles marcados, 248 fueron para los dirigidos por Hernán Torres, frente a 316 de los antioqueños.



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín