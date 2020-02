¡Inicia la era Jorge Artigas con el Cúcuta Deportivo!

Tras cinco sesiones de entrenamiento de la mano del nuevo cuerpo técnico, encabezado por el argentino y nacionalizado uruguayo Jorge Artigas, un renovado Cúcuta Deportivo, intentará salir de la crisis de resultados, en lo que va corrido del año, el elenco de la frontera no conoce las mieles del triunfo; en cinco compromisos disputados han sumado 3 puntos, producto de 2 derrotas y 3 empates.

Las estadísticas de la Liga BetPlay, marcan que es uno de los equipos más desequilibrados de la competencia, apenas han anotado en el arco rival en 2 oportunidades; mientras que su defensa ha recibido 6 goles.



Al nuevo entrenador de la tribu motilona le ha tocado nadar contra la corriente, llegó con un ambiente tenso de trabajo, propio de las malas presentaciones en las primeras fechas y en poco tiempo, han hecho énfasis en el aspecto Psicológico, con el fin de recuperar la confianza, para mejorar el rendimiento individual y colectivo.



“Desde el primer día empezamos a trabajar en una idea de juego, fue bien aceptada por ellos (jugadores), queremos un Cúcuta que proponga, que tengamos mayor volumen de juego, ser intensos, para recuperar el balón lo más pronto posible tras cada perdida”, dijo Jorge Artigas.



De otra parte y teniendo en cuenta la altura capitalina, el equipo nortesantandereano, es consciente que no puede ser una excusa, en las toldas rojinegras, saben que tienen un compromiso grande para sacar adelante la institución en el tema deportivo.



“Con respecto al clima debemos ser inteligentes, tener bloques cortos entre líneas para no hacer desplazamientos tan largos, manejar los tiempos del partido, mantener un orden y ser solidarios dentro del terreno de juego, para evitar el desgaste”, Afirmo Jorge Artigas.



Así mismo y pensando en la confección de lo que sería la posible nómina inicialista, se plantean algunas modificaciones para el juego de la sexta fecha, este domingo ante Equidad. El lateral derecho Gilberto ´Alcatraz’ García, presentó un desgarro en el posterior de su pierna izquierda y según el departamento médico, estará 15 días en recuperación; su lugar en el terreno de juego será ocupado por Jean Pineda, quien a pesar de ser un volante extremo, jugará esta vez como lateral derecho.



“Para mi es gratificante mostrar mi trabajo en varias posiciones, voy a jugar ante Equidad como lateral y espero aportar mi granito de arena al servicio del equipo, debemos estar muy atentos para no brindar espacios, a jugadores importantes como Amaury Torralbo, Carlos Peralta y Stalin Mota”, Aseguró Jean Pineda.



Otro de los futbolistas que se perderá el juego por sanción, es el volante argentino Matías Rodríguez, suspendido de oficio por una supuesta simulación, en la que el central terminó decretando como penal, en el juego que perdieron los rojinegros por la cuarta fecha ante Alianza Petrolera, disputado el 8 de febrero; el jugador fue sancionado por 2 semanas y tendrá que pagar una multa por un valor de $ 52´668.180.



“Muy sorprendido con esta decisión por la cantidad tan absurda de dinero que quieren que pague, inesperado, estamos hablando con el abogado, toca esperar y DIOS quiera que se pueda solucionar rápido, porque la verdad es injusto, contacto si hubo, que miren bien los videos”, Aseveró Matías Rodríguez.



Las posibilidades que tiene el técnico Artigas para reemplazar al volante gaucho son: Ronaldo Ariza, quien es un jugador rápido y dinámico en ofensiva, o Johan Arenas, el cual tiene mayor experiencia y mejor criterio para manejar los tiempos del partido, por intermedio de la tenencia del balón.



El frente de ataque lo comandará Agustín Vuletich en lugar de Michel Ramos; el otro cambio que tiene previsto la divisa motilona será en defensa, el experimentado central Hanyer Mosquera, regresa a la titular luego de pagar dos fechas de sanción.

Alineación probable:

Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra, Jean Pineda, Diego Peralta, Hanyer Mosquera, Tomás Maya, Juan Carlos Caicedo, Yeison Carabalí, Andrés Ramiro Escobar, Ronaldo Ariza (Johan Arenas), Hernán Burbano y Agustín Vuletich.



Manuel García Duarte

Para EL TIEMPO

Cúcuta