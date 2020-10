Las divisiones en la Dimayor, preocupación del presidente de Nacional

La pandemia puso en evidencia la situación dirigencial en Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. En donde el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez manifestó la preocupación porque en las reuniones no hay un espacio para tratar más temas que atañe la actualidad del fútbol.

“Es un tema complejo, hoy los dirigentes estamos bastante alejados, no sé si es por esta misma polarización que estamos pasando en este país. Tenemos muchos retos, cuando las circunstancias lo permita, es bueno hacer una reunión de catarsis y esta serie de situaciones está dañando nuestra industria. Estas cosas que nos dividen, las podamos discutir en varios espacios. Por nuestra parte y pese a las diferencias, tenemos respeto por los demás 35 presidentes del fútbol colombiano”.



Además, “cada tema nos divide, pero hay que saber repartir los bandos, hay cosas que no entiendo y me incomoda y son los viejos y los nuevos, hay dirigentes con mucha experiencia que pueden seguir aportando y nuevos que pueden aportar. Otra diferenciación son los dueños y los empleados, los dueños defienden sus derechos y los empleados ejercemos nuestras funciones velando por los intereses de nuestros equipos”.



En cuanto a los temas de mejora que tiene para proponer Nacional, el dirigente Pérez indicó que “esas asambleas son muy cargadas con los puntos del orden del día, entonces muchas veces nos queda poco tiempo para el debate. Es importante tener la posibilidad de reunirnos en dos, tres días y debatir muchos temas. Sobre alguna propuesta, es importante hacer una reforma definitiva al tema del arbitraje, que sea íntegra. Cuando tenemos alguna queja del arbitraje la hacemos en privado, pero nos preocupa que el árbitro siga pitando en la fecha siguiente. También con el tema del licenciamiento de los clubes y el ‘fair play’ financiero que hizo crecer Ligas como la española, todo eso es importante para seguir creciendo”.



Finalmente, Pérez resaltó que “hay un tema importante como el formato y la duración de los torneos en Colombia. Cada seis meses, cuando un equipo no gana está en crisis. Es importante fortalecer los proyectos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín