Así va la Liga: Envigado pelea arriba y ganaron todos los del descenso

La séptima fecha de la Liga dejó victorias para todos los equipos que están en la parte baja de la tabla del descenso. Deportes Quindío, Deportivo Pereira y Atlético Huila se aferran a la permanencia en la primera división.

El viernes, Deportes Quindío derrotó 2-1 al Once Caldas. El equipo de Manizales se fue en ventaja con un tanto de Harrison Otálvaro, a los 17 minutos. Los de Armenia le dieron vuelta al marcador con tantos de Hárold Balanta, a los 71, y Jairo Roy Castillo, a los 84.



El sábado, Envigado ganó y sigue en la parte alta de la tabla, tras derrotar 3-2 a La Equidad. Los visitantes se fueron en ventaja a los 26 segundos, con un gol de Pablo Lima. Los naranjas empataron y siguieron de largo, con tantos de Jáder Maza, a los 6; Yaser Asprilla, a los 34, y Jhon Durán, a los 52. John García descontó para los visitanttes a los 69.



Pereira obtuvo un triunfo importante para tratar de evitar el descenso, al vencer 1-0 a Millonarios, con gol de Brayan León, a los 65.



En Neiva, Huila superó 3-1 al Medellín. Brayan Moreno puso en ventaja a los locales a los 23 minutos. Diego Herazo empató para el DIM a los 52. Harlin Suárez, con un polémico penalti sancionado por el VAR, anotó el 2-1 a los 83. Diego Arias concretó el tercero a los 88.



Este domingo jugarán Patriotas vs. Pasto (2 p. m.), Cali vs. Junior (4 p. m.), Santa Fe vs. América (6:05 p. m.) y Jaguares vs. Tolima (8:10 p. m.). El lunes, Nacional vs. Águilas Doradas (6 p. m.) y Bucaramanga vs. Alianza Petrolera (8:05 p. m.).