Millonarios goleó este domingo 0-3 a Independiente Santa Fe en la décima jornada de la liga colombiana, con lo que se mantiene en el liderato con 23 puntos tras la fecha en la que se disputaron los clásicos regionales.

Larry Vásquez, Diego Herazo y Edgar Guerra anotaron las dianas del triunfo de los dirigidos por Alberto Gamero, en tanto que el timonel del Expreso Rojo, el argentino Martín Cardetti, cargó no solo con la derrota sino que perdió a Yulián Anchico, quien fue expulsado por doble amarilla.



Ahora los santafereños quedan en mitad de tabla con 13 puntos y con la necesidad de remar fuerte en la segunda parte del torneo que tendrá una pausa por las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo.



Mientras tanto, Atlético Nacional se impuso 2-0 al Independiente Medellín con goles de Juan Cabal y Daniel Mantilla, con lo que totaliza 20 enteros y, al menos de momento, sube al segundo lugar en la tabla de clasificaciones.

Por otro lado, Deportivo Cali cayó 0-1 con América de Cali, resultado que ahonda la crisis de los Azucareros porque con apenas 7 puntos, de 30 posibles, ocupa la casilla 17 entre los 20 equipos que disputan el torneo.



Los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel, actuales campeones, solo superan a Patriotas Boyacá (6 puntos) y al recién ascendido Unión Magdalena (6 puntos). El triunfo le llegó bien a los Diablos Rojos que, además mantuvieron con nueve jugadores -fueron expulsados Yaliston Martínez y Larry Angulo- la ventaja conseguida por Adrián Ramos y llegan a la séptima plaza con 15 puntos.



Junior, al mando del técnico argentino Juan Cruz Real, despachó 3-0 a Unión Magdalena, con lo que suma 18 enteros y es tercero en la tabla de clasificación; mientras que La Equidad igualó 1-1 con Patriotas y Once Caldas empató 0-0 ante Deportivo Pereira.



La jornada prosigue este lunes con el juego entre Cortuluá ante Deportes Tolima, el martes se enfrentan Águilas Doradas y Envigado y el miércoles lo harán Jaguares ante Deportivo Pasto.

Resultados

Once Caldas 0-0 Pereira

Junior 3-1 Magdalena

Cali 0-1 América

La Equidad 1-1 Patriotas

Alianza 2-2 Bucaramanga

Santa Fe 0-3 Millonarios

Nacional 2-0 Medellín.

Cortuluá vs. Tolima (hoy, 7_40 p. m.)

Águilas vs. Envigado (martes, 5:30 p. m.)

Jaguares vs. Pasto (martes, 7:35 p. m.)

Posiciones

Equipo Puntos Diferencia

1. Millonarios 23 puntos, +9 (10 PJ)

2. Nacional 20 puntos, +6 (10 PJ)

3. Tolima 19 puntos, +6 (9 PJ)

4. Junior 18 puntos, +3 (10 PJ)

5. Once Caldas 16 puntos, +4 (9 PJ)

6. Medellín 15 puntos, +3 (10 PJ)

7. América 15 puntos, +2 (10 PJ)

8. Envigado 14 puntos, +2 (9 PJ)

9. Alianza 13 puntos, +2 (10 PJ)

10. Equidad 13 puntos, +1 (10 PJ)

11. Santa Fe 13 puntos, -2 (10 PJ)

12. Bucaramanga 12 puntos, 0 (10 PJ)

13. Cortuluá 12 puntos, 0 (9 PJ)

14. Pereira 11 puntos, -1 (9 PJ)

15. Águilas 11 puntos, -6 (9 PJ)

16. Jaguares 10 puntos, -4 (9 PJ)

17. Pasto 9 puntos, -3 (9 PJ)

18. Cali 7 puntos, -7 (10 PJ)

19. Patriotas 6 puntos, -6 (10 PJ)

20. Unión 6 puntos, -9 (10 PJ)



