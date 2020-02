Pereira consiguió su primer triunfo en la A contra Cúcuta

El triunfo de Jaguares en Medellín contra Nacional, le puso picante a la tabla del descenso, por lo cual Deportivo Pereira necesitaba derrotar a Cúcuta Deportivo y lo consiguió con el 2-0 a su favor, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El ‘matecaña’, vencido en las primeras jornadas de la Liga, inició el compromiso con el agua al cuello, pues sabía que una nueva caída lo ponía en crisis, contexto por el cual debía conseguir a toda costa la ‘victoria’ frente a los ‘motilones’, que, al igual, esperaban alcanzar la primera conquista del campeonato, después de registrar dos empates consecutivos.



El local entendió perfectamente su obligación, evidencia de su rápida puesta en escena, que puso en apuros a los de la frontera, quienes en menos de 12 minutos de competencia vivieron momentos de angustia, pero la fortuna y una acertada intervención del arquero Juan Camilo Chaverra, mantenían el cero, en el partido.



Con el trascurrir del juego, el risaraldense se vino a menos, al bajarle a sus revoluciones, situación aprovechada por el visitante, que obtuvo su respiro defensivo, es más, le alcanzó para acercarse a los predios de Harlen Castillo, aunque sin contundencia.



El norte santandereano terminó mucho mejor, incluso, pudo alzarse con la ventaja, no obstante, el empate pareció ser justo resultado, pues ambos equipos dividieron igualitariamente la posesión de la pelota.



El segundo tiempo arrancó apagado, flojo en ideas y la propuesta parecía era la de darle tramite al encuentro, en una igualdad que no era negocio, y mucho menos en los cafeteros, que mostraban señales de desespero.



Pese a las dificultades deportivas, los de la ‘Perla del Otún’ consiguieron que Wilfrido de la Rosa sacudiera a sus compañeras del letargo, después de que Hanyer Mosquera golpeara al atacante, acción castigada con la expulsión del central.



Posterior a la roja de Mosquera, Delio Ramírez cobró un tiro libre que se estrelló rebeldemente en el horizontal y prendía las alarmas de los dirigidos por Jairo Patiño.



Los pupilos de Néstor Craviotto buscaban la puerta adversaria, se anunciaban constantemente y le daban emoción al duelo, hasta que Jairo Molina hizo estallar la alegría de su entrenador con su gol, tras la asistencia de Mateo Cano, quien había ingresado en la etapa complementaria.



Los anfitriones competían mejor, no obstante, tuvieron algunos percances en la zaga que ponían nerviosos a los hinchas, que descansaron con la anotación del recién integrado Jorge Posada, tras el pase de Cano, el socio del 2-0 definitivo a favor de los ‘aurirojos’.



El Cúcuta recibirá a Alianza Petrolera, en la cuarta fecha de la Liga, el próximo sábado 8 de febrero, a las 4:05 p.m., en el estadio General Santander, mientras que Pereira visitará a Equidad, al día siguiente, a las 2:00 de la tarde, en el Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Síntesis

Deportivo Pereira: Harlen Castillo (7); Francisco Córdoba (6), Jonathan Lopera (7), Yoiver González (7) y Alejandro Artunduaga (6); Camilo Mena (5), Ronaldo Tavera (5), Jhonny Vásquez (6) y Delio Ramírez (7); Wilfrido de la Rosa (7) y Jairo Molina (7). D.T.: Néstor Craviotto.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6), Gilberto García (6), Hanyer Mosquera (4), Cristián Valencia (4) y Tomás Maya (4); Jean Pineda (6) y Juan Pablo Patiño (5); Michell Ramos (6), Matías Rodríguez (6) y Cristián Mina (5); Luis Cabezas (5). D.T.: Jairo Patiño.



Partido: Intenso.



Cambios en Deportivo Pereira: Mateo Cano (7) por Camilo Mena (1 ST), Diego Álvarez (SC) por Jairo Molina (37 ST) y Jorge Posada (SC) por Wilfrido de la Rosa (43 ST).



Cambios en Cúcuta Deportivo: Diego Peralta (5) por Michell Ramos (13 ST), Juan Caicedo (SC) por Matías Rodríguez (26 ST) y Agustín Vuletich (SC) por Juan Pablo Patiño (32 ST).



Goles de Deportivo Pereira: Jairo Molina (28 ST) y Jorge Posada (48 ST)



Goles de Cúcuta Deportivo: No hubo.





Amonestado Deportivo Pereira: Jonathan Lopera (41 PT).



Amonestados Cúcuta Deportivo: Matías Rodríguez (33 PT), Cristián Valencia (11 ST) y Jean Pineda (14 ST).



Expulsados Deportivo Pereira: No hubo.



Expulsado Cúcuta Deportivo: Hanyer Mosquera (9 ST).



Figura: Mateo Cano (7).

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Asistencia: 5.321 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Jorge Duarte (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira