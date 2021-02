Nacional se lleva un punto de su visita a Pasto

Atlético Nacional empató de visitante 0-0 con Deportivo Pasto, por la cuarta fecha en la Liga colombiana I-2021. El conjunto verdolaga no lució bien en ataque y logró rescatar un punto.

Los primeros minutos fueron un monólogo para Deportivo Pasto, que sostenía la pelota y atacaba por la banda izquierda, con un Miguel Camargo destacado en la ofensiva.



Nacional no tenía reacción y Pasto se atrevía mediante remates de media distancia. David Gómez y Jeison Medina ponían a prueba a Aldair Quintana. Al minuto 22, la visita logró aproximarse al área rival, con un centro de Neyder Moreno desde el sector derecho, que derivó en tiro de esquina.



El juego se tornaba de ida y vuelta, donde Pasto sostenía más la pelota, mientras que Nacional intentaba ganar los rebotes del contrario.



Sobre el minuto 37, Bryan Rovira ensayó al arquero Diego Martínez con un remate de media distancia, pero la pelota pasó desviada del arco pastuso.



Los últimos minutos tuvieron a Nacional como protagonista, generando fútbol hasta el último tercio del campo, donde no lograba descifrar la férrea defensa del local.



En la etapa complementaria, Pasto salió con ganas de buscar el triunfo y al minuto de juego, Jeison Medina tuvo el primero con un mano a mano que salió desviado del arco verdolaga. Nacional respondió con una incursión de Jefferson Duque, que no logró rematar de lleno la pelota.



Al minuto 12, llegó el gol de Deportivo Pasto a través de Jeison Medina, quien aprovechó un mal rechazo de Geisson Perea y un rebote de Aldair Quintana. Sin embargo, el VAR y el árbitro Carlos Betancur anuló el gol. Debido a que hubo una modificación en el reglamento, donde el arquero sostiene la pelota sobre el piso, no se puede disputar.

Tras el gol anulado, el local se animaba con jugadas ofensivas, especialmente, con remates de media distancia sobre el arco de Aldair Quintana



Al minuto 37, Nacional tuvo para abrir el marcador por intermedio de Jefferson Duque, quien remató a quemarropa sobre el arco pastuso, pero Martínez logró bloquear con solvencia.

Síntesis

Deportivo Pasto 0-0 Atlético Nacional



Deportivo Pasto: Diego Martínez (8); Cristian Tovar (6), Oswaldo Henríquez (SC), Leonardo Aponte (6), David Gómez (6); Francisco Rodríguez (6), Luis Pérez (6), Dubán Palacio (6), Estéfano Arango (6), Miguel Camargo (6); Jeison Medina (6).



Cambios: Hernán Pertuz (7) por Oswaldo Henríquez (10 PT), Esneyder Mena (6) por Estéfano Arango (1 ST), Arlex Hurtado (6) por Miguel Camargo (1 ST), Camilo Ayala (6) por Francisco Rodríguez (1 ST), Ederson Moreno (5) por Leonardo Aponte (24 ST).



D.T.: Diego Corredor.



Atlético Nacional: Aldair Quintana (6); Brayan Córdoba (6), Emmanuel Olivera (6), Danovis Banguero (6); Baldomero Perlaza (7), Bryan Rovira (5), Neyder Moreno (5), Jarlan Barrera (5), Andrés Andrade (5); Jonatan Álvez (5), Jefferson Duque (6).



Cambios: Hayen Palacios (SC) por Neyder Moreno (1 ST), Geisson Perea (5) por Hayen Palacios (10 ST), Vladimir Hernández (5) por Andrés Andrade (16 ST), Alex Castro (6) por Jonatan Álvez (16 ST), Sebastián Gómez (6) por Jarlan Barrera (31 ST).



D.T.: Alexandre Guimarães.



Goles: no hubo.



Amonestados: Francisco Rodríguez (33 PT) para Deportivo Pasto. Brayan Córdoba (42 PT), Andrés Andrade (45+2 PT), Emmanuel Olivera (27 ST) para Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Carlos Betancur (6).



Partido: regular.



Figura: Diego Martínez (8).



Estadio: Departamental Libertad.



Asistencia: sin espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8