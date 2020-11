No se sacaron ventajas: Santa Fe empató 1-1 con Pasto

La historia ya es añeja y conocida. A Santa Fe no lo vencen hasta que lo vencen. Hasta que el cronómetro no para. Este domingo, esa historia ya conocida se repitió en el estadio Libertad, porque Pasto le ganaba bien, pero se defendió desde muy temprano. Quizá esperando que el partido se acabara pronto, como si no enfrentara a Santa Fe, como si no lo conociera. Y a 10 minutos del final, o sea a una eternidad, hubo penalti, cobro perfecto de Seijas, y el 1-1 que los cardenales celebraron como victoria.



No fue un partido sencillo. Santa Fe quiso tener control del juego, elaborar desde el comienzo, para no tener que sufrir tanto. Pero le tocó, porque la claridad y la profundidad no llegaron hasta Pasto, se quedaron en Bogotá. Tampoco viajó la pelota quieta, arma letal del equipo. Y para colmo, bastó una desatención en el primer tiempo para que el partido se le pusiera cuesta arriba, complicado.



Santa Fe no suele distraerse, pero si lo hace, sufre. Pasto llegaba poco pero fue efectivo, lo atacó por la banda derecha y desde allí se gestó el centro que no pudo evitar Dairon Mosquera, directo al corazón del área, donde Pajoy esperaba furtivo. Tuvo la calma, el tiempo y destreza para recibir con el pecho y rematar a un ángulo, la pelota bien ajustada al palo para que el portero Ómar Rodríguez no tuviera oportunidad de ser héroe, porque el héroe era uno solo en ese instante, Pajoy, que remató y celebró en 36 minutos.





Así que quedaba mucho tiempo para que Santa Fe se levantara y tejiera el empate. Quizá no esperaba que fuera a ser tan complicado. Seijas intentó ser el guía, con sus acertados cambios de frente. Giraldo y Pérez empujaban desde atrás. Arboleda intentaba alguna sorpresa por la banda derecha. Pero nada les salía, la profundidad no estaba. La pelota quieta no fue efectiva y el tiempo andaba. Desde el banco entraron Velásquez y Cucchi a ver qué podían solucionar.



Santa Fe no quería perder, por eso luchó hasta el final, tropezando con esa pared pastusa, porque los locales no quisieron saber más del partido, solo del reloj y de defenderse.

Y cuando quedaban 12 minutos, mucho partido cuando se tiene en frente a Santa Fe, llegó la jugada del penalti. Fue el jugador Danilo Arboleda el que quiso despejar la pelota del área con el alma, pero sin darse cuenta que Daniel Giraldo le pasaba sigiloso por la espalda y se le adelantaba, recibiendo cual pelota el impacto, y al piso. El árbitro Wïlmar Roldan ni lo pensó. Señaló el penalti de inmediato.



Fue Seijas el que acomodó la pelota. Miró al arquero Luis Delgado y con toda frialdad le acomodó el balón a su derecha, lo engañó y lo venció a 10 del final, y con ese gol Santa Fe se salió otra vez con la suya, pues así se llevó un nuevo empate, de esos que le saben a gloria, a victoria, porque hacerle un gol a Pasto parecía tarea imposible.



Ya son 31 puntos en la tabla, así que la clasificación a cuartos quedó más que certificada, y en su mejor estilo, con esa garra con la que disimula hasta sus partidos m{as enredados.



