La Conmebol anunció este miércoles los horarios de la última fecha del Suramericano sub-20 de Colombia, en la que se definirá el nuevo campeón de la categoría juvenil en esta parte del continente.

De acuerdo con la programación anunciada por la entidad, el partido entre Colombia y Venezuela quedó para el domingo a las 4 de la tarde, en el estadio El Campín. de Bogotá. El equipo que dirige Héctor Cárdenas ya clasificó al Mundial Sub-20, gracias al empate 1-1 entre Venezuela y Ecuador.

El juego entre Brasil y Uruguay, en el que, en teoría, podría definirse el campeón, quedó como juego de fondo en El Campín, a partir de las 6:30 de la tarde.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Cortés, goleador de Colombia. Foto: EFE

Los cambios en la programación de la fecha 4 de la Liga



Por esta razón, la Dimayor modificó los horarios de tres de los partidos de la cuarta fecha de la Liga, para que ninguno de los encuentros coincida con el partido que disputará Colombia.



El juego entre Boyacá Chicó y Deportivo Pereira se anticipó para las 2 p. m. Tolima vs. Millonarios se retrasó para las 6 p. m. y el juego de cierre del domingo, entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, se corrió para las 8:10 p. m.

Facebook Twitter Linkedin

Acción del pasado juego entre Cali y Nacional. Foto: Dimayor

Horarios de los partidos del domingo

12 de febrero

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



Deportes Tolima vs. Millonarios FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+



Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Más noticias de Deportes