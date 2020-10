Santa Fe y Millos, tras el clásico, replantean sus metas en la Liga

Millonarios quedó casi eliminado tras el 1-1 con Santa Fe el domingo, mientras los rojos buscan mejorar con respecto al clásico para asegurar la clasificación y acercarse al líder, Deportes Tolima. Este viernes, los dos equipos tienen actividad.

Millos recibirá al Bucaramanga a partir de las 8:10 de la noche, con señal de Win Sports +. A pesar de lo mal que anda en la tabla (puesto 18, con ocho puntos, a siete del octavo), el DT Alberto Gamero insiste en que el equipo no está jugando tan mal como lo refleja la clasificación.



“Los resultados no se han dado, no porque el equipo esté jugando mal, no porque al equipo no se le vea nada. Yo sé que esto es de merecimiento, pero creo que el grupo está haciendo un trabajo, un esfuerzo, para salir a ganar los partidos. Nos toca mejorar, pero indudablemente en estos partidos después de la pandemia se vieron cosas importantes, cosas interesantes”, dijo Gamero en rueda de prensa.



Si Gamero quedó contento con el rendimiento y preocupado por el resultado, el DT de Santa Fe, Harold Rivera, espera que el equipo mejore, porque lo que vio en el clásico no lo dejó para nada contento.



Su próximo rival, este viernes, será el Cúcuta Deportivo, en Armenia, improvisada casa de los rojinegros (6:05 p. m., con señal de Win Sports).



La expulsión de Andrés Pérez en el clásico le plantea un problema a Rivera: “Probablemente el que reemplace a Andrés Pérez sea Enrique Serje, tenemos a (Matías) Ballini lesionado y a (Juan) Pedroza en aislamiento preventivo”, dijo el DT.



La undécima jornada de la Liga comenzará este viernes a las 4 de la tarde, con el partido entre Alianza Petrolera y Once Caldas.



