Palavecino le da el triunfo a Cali y tuvo enigmático festejo 

Deportivo Cali venció de visitante a Boyacá Chicó, 0-1, y lo hizo con anotación del argentino Agustín Palavecino, quien en medio de las versiones sobre su posibilidad de irse al exterior, festejó de manera particular.

El volante reapareció con el equipo verdiblanco y lo guio a la victoria, con su tanto convertido al minuto 66. Pero Palavecino no gritó el gol, sino que se tapó los oídos, en un festejo que generó todo tipo de comentarios y dudas. ¿Para quién era su mensaje?



En las última semanas se habló de las ofertas de Palmeiras, campeón continental, y de River Plate, que ha buscado la contratación.



El deseo del argentino sería continuar su carrera en el exterior, y su preferencia serìa River, y como en la fecha anterior no estuvo en la convocatoria del Cali, se especuló con que él mismo pidió no ser citado, recibiendo todo tipo de críticas.



Desde el Cali consideraron insuficiente la primera oferta de River, que, según versiones de prensa, fue de un préstamo con opción de compra. La contraoferta del Cali habría sido que el club argentino compre la ficha total del futbolista, en cuotas, y River no accedió.



El gol del triunfo caleño llegó en una gran jugada colectiva que inició Menosse desde el fondo, el pase profundo a Juan Camilo Angulo quien le sirvió a Vásquez, este le centró atrás a Palavecino y el argentino la tocó en las 5.50 para decretar el 0-1.

Cali llegó a 10 puntos y lidera el fútbol colombiano, en el desarrollo de la cuarta jornada.



