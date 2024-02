Liga BetPlay: otra fecha de polémicas arbitrales y jugadas grises

La séptima jornada de la Liga colombiana se vuelve a ver marcada por las polémicas decisiones arbitrales y las jugadas grises. En el empate 1-1 entre Envigado vs. América de Cali, el partido estuvo marcado por dos acciones polémicas que decidieron el destino del resultado.



En la primera parte se presentó una acción muy discutida, cuando el Felipe Jaramillo derribó con una fuerte patada a Yojan Garcés dentro del área. De hecho, el jugador de Envigado se agarró la cabeza tras cometer la falta, aceptando su error. Sin embargo, el juez Edwuin Trujillo no consideró que en la jugada ameritaba para cobrar pena máxima. El banquillo del cuadro ‘escarlata’ protestó el penal, pero el VAR decidió no avisar al árbitro y el partido continuó.

La queja del América fue más enfática por la última acción del juego tras un centro en el área: el árbitro Trujillo fue llamado por los encargados del VAR Heider Castro y Mauricio Mercado por una posible falta de Luis Paz sobre Santiago Noreña.

No se puede entender:@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Col.

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo



El defensa Jaramillo llega tarde, de forma imprudente golpea al delantero Garcés, el cual le había ganado la posición. Jaramillo se toma la cabeza dando a entender que se equivocó. pic.twitter.com/1kjnjGnQgx — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

Más de tres minutos se tardó la terna arbitral para tomar una decisión que terminó en pena máxima a favor del local, lo que desencadenó el inconformismo de Tulio Gómez, quien le dijo a EL TIEMPO en el chat de WhatsApp de los presidentes del FPC: “Lamentable el arbitraje en Colombia, nos están atracando y con ayuda del VAR... ¿Hasta cuando vamos a seguir con estos árbitros y VAR tan perversos? Primero nos roban un penal, ahora nos pitan un penal inexistente. Hemos sido atracados en Envigado”, señaló el máximo accionista del club caleño.



“Árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”, escribió Tulio Gómez en su cuenta oficial de X.

Super ultra mega Terrible...@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Colombiana

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo

Var: Heider Castro



Minuto 90: Si esto es falta ... Apaga y vámonos....



Trujillo es un arbitrico...es beneficiado por ser paisano de Imer Machado... pic.twitter.com/wXxHNVZzQC — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

Cabe señalar que Mauricio Mercado es el mismo árbitro que fue sancionado por la Comisión Arbitral a seis meses sin dirigir, en septiembre del año pasado, por otro América vs. Envigado. El juez, en aquel partido, no cobró un penal a favor del ‘escarlata’ por una mano evidente dentro del área.

¿Gol mal anulado?

Dos acciones polémicas se dieron en la caída de Santa Fe contra Pereira. Marcelo Ortiz hizo una falta imprudente en el descuento del segundo tiempo, el defensor argentino de 30 años empujó en el área al delantero Yesus Cabrera, mientras la jugada del Pereira se desarrollaba por la parte derecha, lejos de la zona de la falta. El árbitro Jorge Duarte no vio la infracción en vivo, pero fue llamado por los jueces del Video Asistente Arbitral (VAR por sus siglas en inglés), luego de ver la repetición en la pantalla no dudó en cobrar penal a favor del visitante. El propio afectado, Yesus Cabrera, ejecutó el tiro y marcó el 1-0 final.



Luego de la falta innecesaria de Ortiz, el DT Pablo Peirano lo libró de toda culpa: “Acá cuando pasan ese tipo de cosas el responsable es el entrenador, acá el resultado es 1-0 Santa Fe abajo, el equipo perdió y nada más. No voy a hacer un juicio a un jugador por una acción, estoy muy por encima de ese tipo de detalles, por supuesto que hay aciertos y errores, se aprende se avanza y vamos por lo que vi... Pero acá el responsable es el entrenador”, dijo sobre la acción.



"Hay mucho más detrás de un deportista y, como fui futbolista, sé muy bien lo que debe sentir en este momento y lo que sentimos todos, así que jamás voy a ejecutar o hacer algo con un jugador por una acción", agregó el técnico.

Pablo Peirano, DT de Santa Fe. Foto: Santa Fe

No fue la única polémica, en el 71 se dio una jugada gris en el área del Deportivo Pereira, que pudo cambiar la suerte para el ‘cardenal’ al que le anularon un gol por una supuesta falta de Hugo Rodallega, el delantero saltó para conectar un centro; sin éxito, el arquero uruguayo Salvador Ichazo salió a tomar el balón y se le soltó de sus guantes, por el segundo palo, Agustín Rodríguez aprovechó el rebote y anotó un gol.

Sin embargo, el juez central invalidó todo por una supuesta carga ilegal de Rodallega contra el guardameta. Los jueces de el VAR ni siquiera llamaron a Duarte para ver la acción y le dieron continuidad al juego. Aunque la decisión fue desfavorable para Santa Fe, Peirano no se pronunció sobre el tema en conferencia.

Juego de penales

Independiente Medellín sacó un sufrido empate contra Fortaleza (2-2) en un duelo marcado por los penales.



En el 32, Jhon Palacios cargó por la espalda a Roger Murillo y sin dudarlo, el árbitro Liz Mair Suárez cobró penal a favor de Fortaleza. Minutos más tarde, Miguel Monsalve fue derribado en el área por Leonardo Pico en una jugada decretada como penal que no tuvo ninguna discusión del equipo bogotano. Sin embargo, la pena máxima fue fallada por Yairo Moreno.



Clave fue la jugada de Adrián Parra, quien anotó el 0-3 a favor de los bogotanos, pero el juez de Bolívar anuló la acción por una falta antes del salto sobre Daniel Londoño.

La última polémica llegó en el 59, cuando Hayen Palacios derribó a Brayan Léon en el área tras pisarle el talón izquierdo. El árbitro Suárez fue llamado por el VAR y luego de observar detenidamente cobró penal para el DIM.



