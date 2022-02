Con el partido entre Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín, de este sábado a las 4:05 p.m., comienza la octava fecha de la Liga Betplay.



La jornada se cerrará con el duelo entre Once Caldas y Deportivo Pasto, el martes 22 de febrero, a las 8:05 p.m.



Aquí le presentamos todos los juegos de la fecha.

Fecha 8

Sábado 19 de febrero

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

Hora: 4:05 PM

Estadio: El Campín



Jaguares vs. Millonarios

Hora: 6:10 PM

Estadio: Jaraguay



Atlético Nacional vs. Unión Magdalena

Hora: 8:15 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Domingo 20 de febrero

Cortuluá vs. Deportivo Pereira

Hora: 2:00 PM

Estadio: 12 de Octubre



Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:05 PM

Estadio: Palmaseca



Junior vs. América de Cali

Hora: 6:10 PM

Estadio: Metropolitano



La Equidad vs. Deportes Tolima

Hora: 8:15 PM

Estadio: Metropolitano de Techo

Lunes 21 de febrero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado

Hora: 7:40 PM

Estadio: Alfonso López

Martes 22 de febrero

Águilas Doradas vs. Patriotas

Hora: 5:30 PM

Estadio: Alberto Grisales



Once Caldas vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:05 PM

Estadio: Palogrande

