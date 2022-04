Con tres equipos clasificados (Atlético Nacional, Deportes Tolima y Millonarios), las últimas cuatro fechas de la fase todos contra todos de la Liga tienen en juego los cinco cupos restantes para los cuadrangulares semifinales. El tema es que aún hay ¡13 equipos! con opciones de meterse en la fiesta por la primera estrella del 2022, en un año atípico, con un Mundial atravesado a final de año.

Las cuentas para llegar a esa instancia hablan de llegar, al menos, a 30 puntos para quedarse con el último cupo. La cuenta sale del porcentaje de rendimiento del equipo que hoy ocupa la octava casilla (Atlético Bucaramanga, con 24 unidades, está con el 50 por ciento de los puntos conseguidos).

La proyección

La proyección, teniendo en cuenta que a todos los equipos aspirantes les quedan dos partidos como local, salvo Independiente Santa Fe, también apunta a 30 puntos, siempre y cuando los equipos que aún quieren llegar a las finales hagan respetar su casa.



Tres de los cinco equipos que hoy están dentro de los ocho, pero que aún no han asegurado su clasificación, juegan en esta fecha como visitantes y uno de ellos tiene duelo directo: Medellín, que visita al Bucaramanga hoy, en el estadio Alfonso López.

El DIM y Junior, que están en plena competencia en la Copa Sudamericana, buscan asegurar su casilla en las finales en medio de su participación internacional. Incluso, en el caso del primero, quiere darle prioridad al torneo local, según comentó el técnico Julio Comesaña.



Junior, por su parte, tiene duelos directos como local contra otros dos aspirantes, Envigado, que hoy está entre los ocho, y Jaguares, que comienza esta fecha por fuera.



El caso de Santa Fe es uno de los más complicados. Solamente le queda un juego como local (en la fecha 17, contra Jaguares), aunque uno de los partidos como visitante será el clásico contra Millonarios en El Campín. Pero cerrará en las dos últimas fechas por fuera de Bogotá, contra Deportivo Cali y Once Caldas, otro de los aspirantes a pelear la clasificación.

El lío de América

Mucho más complicado es el panorama para el América, que trata de salvar el semestre con el cambio de entrenador y el regreso de Alexandre Guimaraes. Con 19 puntos, los rojos deben ganar todo en casa (enfrenta a Alianza Petrolera y Unión Magdalena, que acaba de ganarle en el Pascual en la Copa).

Pero también tendrá que sumar como visitante, contra Jaguares y Pasto. Mientras más puntos pierdan los de arriba, mejor...



La fecha comienza hoy con Bucaramanga vs. Medellín (4 p. m.), Nacional vs. Once Caldas (6:05 p. m.) y Unión Magdalena vs. Junior (8:10 p. m.). Al caer la noche, las cuentas cambiarán otra vez. Saquen la calculadora...





