El fútbol sigue detenido: el paro paró la Liga

El desarrollo de la recta final del campeonato de fútbol colombiano sigue en suspenso. La Dimayor optó por aplazar el partido Junior vs. Millonarios, en la ida de la semifinal, y Cali vs. Tolima, en la vuelta de cuartos. Ambos juegos se iban a disputar este sábado, pero ahora serán reprogramados por la situación de orden público que se vive en el país.

La Dimayor quería que los partidos se jugaran este sábado, pero desde temprano los futbolistas de Cali y Tolima emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron que no compartían la idea de continuar con el campeonato en las actuales circunstancias, tal como lo habían expresado los capitanes de todos los equipos el jueves, a través de la Asociación de Futbolistas profesionales (Acolfutpro), en una reunión liderada por Carlos González Puche, director ejecutivo del organismo.



Los jugadores fueron contundentes: “Consideramos que no es pertinente realizar este partido y reiteramos nuestro deseo de que se suspendan todos los partidos en Colombia hasta tanto no sea superada la situación por la cual estamos atravesando”, dice parte del comunicado.



“Entendemos la necesidad de dar cumplimiento a los calendarios establecidos, pero en las condiciones actuales es imposible y nos pone en riesgo no solo a nosotros los futbolistas, sino a todas aquellas personas que dependen de nuestra actividad”, agrega.

Los jugadores fueron agregaron que si el partido se mantenía, ellos no se iban a presentar. El juego se iba a programar por la Dimayor a las 3:30 p. m. en Envigado.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, manifestó que aunque consideraba un mensaje negativo aplazar los juegos, y era de la idea de que se jugara, no hay condiciones para hacerlo en este momento. “Creo que el mensaje era jugar, pero si no están las condiciones y si la gente no quiere, pues no jugamos”, le dijo Jaramillo a EL TIEMPO.



A la pregunta de si con este nuevo aplazamiento queda abierta la posibilidad de suspender definitivamente el campeonato, Jaramillo fue enfático en afirmar que eso no se puede decidir ahora, ya que todo depende del día a día y de cómo avance la situación de orden público.



Ayer también hubo rumores sobre la posibilidad de que lo que queda del campeonato se trasladara a una sede fuera del país como Estados Unidos. Al respecto, el presidente de la Dimayor afirmó en Blu Radio: “No queremos parecer indolentes de dar la espalda al país e irnos para otra parte”.

La Liga, en veremos

El campeonato colombiano está detenido desde el pasado 2 de mayo, cuando se jugaron los partidos de vuelta de cuartos de final entre Santa Fe y Junior, y Nacional y La Equidad.



Millonarios y Junior, clasificados a la semifinal, tiene que enfrentarse en la ida en Barranquilla, ciudad que esta semana fue centro de duras protestas, durante los dos partidos de Copa Libertadores que allí se jugaron: Junior-River y América-Atlético Mineiro.



Estos equipos llevan desde el primero de mayo en espera del partido. El cuadro barranquillero ha tenido actividad en la Copa Libertadores, mientras que los embajadores esperan en Bogotá, adelantando sus entrenamientos.



Por su parte, La Equidad, otro clasificado a la semifinal, sigue con su competencia en la Copa Suramericana, donde esta semana jugó en Venezuela y se trajo una victoria.

La serie entre Cali y Tolima la ganó el equipo de Ibagué 3-0 en el juego de ida. Este partido ya se ha movido en cuatro oportunidades.



El vinotinto jugó esta semana en la Suramericana contra Talleres de Córdoba y tuvo que pedir aplazamiento del partido contra Emelec.



