Nacional fue efectivo, sólido y letal para superar 2-0 a Santa Fe

El Nacional modelo 2021 mostró una primera imagen de contundencia y eficacia. No necesitó ser dueño del balón ni atacar vertiginosamente, no, solo necesitó aprovechar los momentos oportunos para vencer a Santa Fe, 2-0 en el Atanasio Girardot, en la primera jornada de la Liga.

(Le puede interesar: ¡Urgente! Adrián Ramos fue internado en una clínica de Cali)



A Santa Fe, por el contrario, no le alcanzó con su valentía para atacar a Nacional en Medellín, ni con el dominio que por momentos, muchos, tuvo, ni con las oportunidades que generó, porque no las metió. De hecho falló la mejor oportunidad que tuvo, un penalti que pudo marcar otra historia.



A los 7 minutos, cuando el partido recién nacía, cuando Nacional de Guimaraes se acomodaba, llegó el penalti, algo parecido a un penalti, pero no era, Seijas cayó en el área y el juez Nolberto Ararat, que estaba al lado, decidió que sí era. Oportunidad de oro para Santa Fe: un penalti empezando el juego contra el verde, y en el Atanasio, no es muy habitual.



La pelota la agarró Rangel, el que regresó al equipo para demostrar que sí es goleador, como le fue en América, pero su remate fue malo, sin quitarle mérito al portero Quintana que aguantó y contuvo, y en el rebote fue más astuta la defensa de Nacional para rechazar la pelota.



En todo caso, Santa Fe no se resignó, no aún. Tenía todo el partido por delante y muy buenas intenciones. Se acercó más, buscó más. Intentó Rangel, una y otra vez, para reivindicarse, probó Seijas. Probó hasta Morález. Y nada.

Nacional vs. Santa Fe. Foto: Dimayor-VizzorImage

Sin embargo, al equipo bogotano se le olvidó que en frente estaba Nacional, nada más y nada menos, y Nacional aprovechó su primera gran oportunidad.



Fue al minuto 35, una salida limpia y lujosa de Perlaza, un arranque voraz de Neyder Moreno, toque toque con Andrade que le devolvió una pared perfecta, y Moreno encaró hacia el arco y le puso el balón al ángulo más lejano del portero Castellanos, golazo,

1-0 y festejo furibundo.

(Lea además: Messi perdió la cabeza, agredió a un rival y fue expulsado)



En el segundo tiempo la dinámica fue una copia. Santa Fe, con el dominio, solo que con una dosis de angustia por ir abajo en el marcador. Incluso Seijas se salvó de la expulsión por una agresión. Nacional se llenó de tranquilidad, no se desesperó por no tener la pelota. Pero en cada lance hizo temblar a la zaga cardenal.



Fue así que el balón le llegó a uno que sabe con ella, a Vladimir Hernández, que se inventó una pintura, dejó a dos rivales de pura viveza y velocidad y le cruzó el balón a Castellanos, y ese fue el 2-0 que dejó a los cardenales maniatados, cuando iban 60 minutos. .



Ese fue el final del partido, aunque le quedara media hora. Porque Santa Fe no pudo encontrar la claridad, ni con la entrada de Ramos y Valdés que se asociaron y casi descuentan, pero el portero Quintana atajó con una pierna a disparo de Ramos. Y luego Valdés se volteó y remató y la pelota fue al palo. Nada que hacer.



Nacional no necesitó ir por más. El triunfo ya era sólido y letal para arrancar la Liga de la mejor manera..





DEPORTES