¡Atención! Mindeportes suspende el reconocimiento deportivo al Cúcuta

El ministro de Deporte, Ernesto Lucena, se refirió este jueves a la situación del Cúcuta Deportivo y a sus reiterados incumplimientos laborales, por lo que anunció que le suspendió el reconocimiento deportivo.

"Es un día agridulce para el fútbol colombiano. Queremos informar al país que se han cumplido todas las instancias del código de procedimiento, basados en el decreto ley 1228 de 1995 a través de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, hemos surtido todo el proceso con el Cúcuta Deportivo por el no pago no acreencias laborales por el no pago de muchos de sus parafiscales y sobre esa base lo que hemos dicho es que el que no cumpla con los derechos de los jugadores tendrá sanción", dijo Lucena.



Agregó: "Le informamos al país que ha sido notificado el Cúcuta con la suspensión del reconocimiento deportivo a partir de la notificación de este fallo y habrá una multa para su presidente Augusto cadena".



Lucena estuvo acompañado de Viviana Forero, directora de Inspección Vigilancia y Control, y Rodrigo Suárez, jefe de la oficina jurídica.



"No se acogen los argumentos que presentaron los afectados. El Cúcuta, como su presidente, incurrieron en actos que son objeto de sanción y por eso el Ministro confirma el fallo porque no hubo lugar a revocar las decisiones. En consecuencia, las sanciones quedan en firme una vez sea notificado y se cumplan los trámites. Ya se le envió la notificación y la citación al presidente para la correspondiente notificación", dijo el doctor Suárez.

Lucena agregó que la decisión queda en firme desde la notificación al presidente Cadena, que sería este jueves, y luego se les envía copia a la Federación y a la Dimayor.

José Cadena

"Estamos en proceso de notificación que debe ser de manera completa. Puede jugar porque estamos en ese proceso, al terminarlo, al día siguiente queda en firme y será ahí cuando la suspensión y la multa cumplan todas las etapas", dijo la doctora Viviana.



La suspensión del reconocimiento afecta al equipo masculino y femenino. Y será notificada la Conmebol, ya que Cúcuta tampoco podrá participar en torneos internacionales.



Para recuperar el reconocimiento, Lucena explicó que será con el pago de las deudas que se dará fin a la sanción.



Cúcuta tiene una segunda investigación que podría llevarlo a la perdida definitiva del reconocimiento deportivo, por reincidencia en incumplimiento de las acreencias laborales.



"Esperamos que se pongan al día con sus jugadores. No es una situación fácil económicamente, por eso la protección de derechos laborales es fundamental. Esperamos que más allá de que Cúcuta no pueda jugar, necesitamos es que se les cumpla a los jugadores", dijo Lucena.



El ministerio se abstuvo de dar detalles sobre otros clubes. Sin embargo, aclaró que con Deportivo Pasto se le absolvió de los cargos y no hay sanción.



Cúcuta se encuentra además en proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.



