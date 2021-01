Millos comienza con pie derecho, con victoria ajustada contra Envigado

Millonarios se estrenó en la temporada 2021 con una victoria ajustada, 1-0 en Manizales, donde fue local por la alerta roja en Bogotá, contra un Envigado que sobre el final del juego casi rescata un empate. Un gol a los 20 minutos por un error del portero visitante fue suficiente para que los embajadores sumaran sus primero tres puntos.

Millonarios, que salió a la cancha sin Fredy Guarín, su flamante refuerzo, asumió muy rápido el dominio del partido y empezó a tejer su gol. Su zona derecha, con Emerson Rodríguez como protagonista, fue de constante peligro. Por allí llegó el primer remate del joven atacante, y su disparo pasó muy cerca del arco envigadeño.



Fue un aviso, porque luego hubo una jugada similar, que derivó en el único gol, con ayuda del portero. Fue en una jugada rápida por esa derecha, con muchos errores del equipo naranja, que le abrió paso al ataque de los embajadores en una cadena de confusiones.



Pereira tocó el balón para Emerson Rodríguez, que lanzó una pelota que no tenía ningún riesgo, ni era un pase ni era un remate, de hecho alcanzó a tocar al defensor Báez, y tomó un ligero movimiento hacia las manos del portero Santiago Londoño, pero se le pasó la pelota de manera increíble por entre las piernas y temrinó anotando en su propio arco, para su lamento y el de todo su equipo porque así Millos ganó.



En esa primera parte, sin embargo, Millonarios no fue ampliamente superior, creo pocas opciones, solo que su rival no lo exigió y por eso el primer tiempo fue demasiado tranquilo, apenas para un equipo que recién empieza a acoplarse tras la breve pretemporada.

Millonarios vs. Envigado. Foto: Dimayor

En el segundo tiempo llegó la hora de Hárrison Mojica, otro de los nuevos jugadores del equipo de Gamero, y Mojica entró para generar más poder ofensivo, alguna sorpresa, y para ganar sus primeros minutos con sus nuevos compañeros. Poco se notó.



El visitante empezó a acercarse de a poco, sobre todo con la pelota quieta, con Jairo Palomino como su jugador más inquietante. Algún susto metió Palomino al conectar un tiro libre, llegando a la pelota muy solo. Un grito de alerta para la zaga de Millos, con Juan Pablo Vargas y Matías de los Santos, que tuvieron que apretar tuercas para no tener una sorpresa.



Emerson, el mejor de la cancha, volvió a hacer de las suyas con una jugada individual, dejando rivales en el camino, y luego cedió un gran pase para Jàder Valencia, que volvió al equipo para esta temporada, y su cabezazo no terminó en gol. Iban 67 minutos y era la primera gran aproximación de Millos desde el gol del primer tiempo.



Al minuto 69 con 45 segundos se registró el esperado ingreso de Guarín. Tan pronto ingresó, Millonarios se acercó con cabezazo de Vargas. El equipo se animó para ir por el segundo gol. Guarín intervino poco, entró a jugar por delante de los volantes de marca, de a poco va engranando, recuperando su forma física y futbolística.



Fue cuando Envigado metió un verdadero susto, con un remate que contuvo el portero Moreno, pero el rebote le quedó a Michael Nike, que estrelló la pelota en el horizontal, era el empate, se lo perdieron, pero fue otra alerta para la zona defensiva azul. Y para colmo, otra vez Nike remató tras un pase al vacío y Moreno salvó una vez más su portería.



Millos logró un triunfo importante para empezar con pie derecho, aún le falta, y mucho, si quiere pelear en esta Liga.



