Millonarios vs Medellín: doble duelo con la final de la Liga colombiana en juego

Dos campañas perfectas en cuadrangulares, seis puntos en dos partidos. Dos equipos que se ilusionan con un título de Liga: uno lo defiende y el otro espera recuperarlo después de siete años y medio. Millonarios y Medellín juegan este domingo el primero de dos partidos que podrían dejar definido el cupo a la final del cuadrangular B. El juego se verá por Win Sports +, desde las 4 de la tarde.

Nacional y América, sin puntos luego de dos jornadas, miran de reojo lo que pase esta tarde en El Campín. Los azules llegan con 180 minutos adicionales de carga en las piernas, tras disputar el título de la Copa Colombia que, finalmente, perdieron en lanzamientos desde el punto penalti contra su rival histórico de los últimos tiempos, el mismo al que le ganó la Liga en junio.



Fueron dos empates y una tanda de penaltis que pudo haber golpeado el físico azul. Habrá que ver si el ánimo también. Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, cree que lo de la Copa quedó atrás y que el equipo no se le va a caer.



“Este equipo ha aprendido a pasar muchas etapas en el fútbol. A nosotros esto no nos va a mermar, tengo un grupo que está pendiente y capacitado para recuperar y afrontar el duelo complicado con Medellín. Ahora que entré al camerino vi al grupo fuerte. Este equipo seguirá compitiendo. Queda esa sensación de que estamos fuertes, que no quedamos tristes y que este equipo, por perder la final, no se va a caer”, señaló Gamero en rueda de prensa tras el duelo contra Nacional.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

El cobro que Kevin Mier le atajó a Édgar Guerra dejó a Millonarios sin título en la Copa. Macalister Silva, el capitán del equipo, tuvo que asumir el papel de líder en el camerino. “Le dije a Guerra que levantara la cabeza porque es un valiente. Valiente es quien tiene la gallardía de pararse a patear ahí jugándose lo que se estaba jugando. Hay que seguir, seguimos en las victorias y ahora en las derrotas. Esto hace parte del fútbol”, recordó.



Independiente Medellín, un osado

Mientras todo eso ocurría en el Atanasio el jueves, Independiente Medellín tenía una semana larga para preparar el partido en el que se ilusiona con seguir de largo. El DIM lleva 19 fechas sin perder, el mayor invicto de toda su historia, y de los últimos siete partidos ha ganado seis.

Medellín vs. San Lorenzo y Alfredo Arias Foto: @DIM_Oficial

Alfredo Arias, el técnico uruguayo del Medellín, quiere seguir luchando por un título en el fútbol colombiano. Lo intentó con Deportivo Cali y con Santa Fe, sin éxito. Ahora parece estar muy cerca. Arias sabe que una victoria en El Campín le da una ventaja casi definitiva, los tres puntos en la tabla y el factor adicional de la ventaja deportiva por haber sido cabeza de serie del cuadrangular.



“Pensando solo en los tres puntos, nosotros no tenemos otra manera. En eso yo todavía no he evolucionado, sigo pensando siempre en los tres puntos. Más allá de que los momentos de los partidos nos van a dictar cómo jugar el partido”, dijo Arias en rueda de prensa. “Somos colegas de una profesión que... este es un lugar muy solitario, o sea, aunque, cuando ganas, no te vienen a abrazar los jugadores porque dicen: ‘no es un alcahuete’, no puedo ir a... Y, cuando pierdes, no se acercan ni las moscas, o sea, olés mal. Es una profesión un poco solitaria, y en esos lugares, en esos lugares nos ha pasado a los dos”, agregó el uruguayo.



Medellín vs. Nacional Foto: Jaiver Nieto - Archivo EL TIEMPO

Ya Arias se le atravesó tres veces a Alberto Gamero y a Millonarios. La primera, en la Copa Sudamericana 2020. La segunda, en la definición del cupo para ese mismo torneo, cuando el samario y ganó la ‘liguilla de eliminados’. Lo venció en lanzamientos desde el punto penalti. Y la tercera, el año pasado, aunque con dolor para azules y rojos: empataron en la última fecha en el clásico bogotano y Pereira pasó de largo.



“Aparte de que lo admiro por el trabajo que ha hecho en los diferentes equipos; no viene de ahora, lo ha hecho en los diferentes equipos, ha hecho este trabajo muy bueno. Vamos a tratar de competir con nuestras armas”, dijo Arias.



Millonarios sabe que tiene que ganar para revertir el ‘punto invisible’. Medellín también: la posibilidad está a la vista. Se vienen 180 minutos claves, en los que juega el fútbol, pero también el ánimo y la suerte

