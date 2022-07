Millonarios es el equipo con la nómina más costosa del fútbol colombiano, según el portal especializado 'Transfermarkt'

De acuerdo con la firma, reconocida como referente en el mundo de los fichajes, el plantel del conjunto bogotano, que posee un promedio de edad de 25 años, tiene un valor de 22,05 millones de euros.

Aunque Millonarios no posee jugadores de mayor renombre, 'Transfermarkt' parece evaluar la proyección en el mercado de varios de sus futbolistas jóvenes. No en vano, el club albiazul supera en la lista a Junior y Nacional, dos clubes que recientemente han invertido más en contrataciones y que actualmente tienen nombres de mayor peso en sus equipos.



Las 10 plantillas más caras del fútbol colombiano

Luis Carlos Ruiz, jugador de Millonarios. Foto: Dimayor

1. Millonarios - 22,05 millones de euros

2. Junior de Barranquilla - 21,98 millones de euros

3. Deportes Tolima - 21,28 millones de euros

4. Atlético Nacional - 20,88 millones de euros

5. Independiente Medellín - 14,18 millones de euros

6. América de Cali - 13,60 millones de euros

7. Deportivo Cali - 11,50 millones de euros

8. Once Caldas - 11,13 millones de euros

9. Atlético Bucaramanga - 9,68 millones de euros

10. La Equidad - 9,55 millones de euros



¿Y el resto?

Acción del partido Santa Fe vs. Cortuluá Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

El equipo que aparece en la última casilla del ranquin es Cortuluá, con un valor estimado en 5,50 millones de euros.



De la parte baja de la tabla, Santa Fe sorprende en el puesto 15, por debajo de equipos como Pereira, Alianza Petrolera, Águilas Doradas y Deportivo Pasto. El valor del plantel del conjunto cardenal es de 7,40 millones.

