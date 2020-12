Beckham David llegó a Bogotá y es nuevo jugador de Millonarios

Millonarios FC sumó un más que singular fichaje: puso a vestir de azul a Beckham David.



Claro: no es el inglés que comandó a Inglaterra y brilló con luz propia en el Manchester United o en el Real Madrid (por no mencionar sus pasos medianamente afortunados en AC Milan o en PSG). El nuevo jugador del club capitalino es un joven, de 17 años, que, según su ficha, juega como extremo izquierdo.

Beckham David, a diferencia del exjugador que, actualmente, es dueño del Inter Miami (Estados Unidos), tiene esos dos como sus nombres. Es decir, lo que para el inglés fue el apellido, para el nuevo integrante de la plantilla azul es un nombre de pila.



Según información del club, Beckham David ficha por 3 años y será uno de los nombres a seguir en 2021.

Y por si faltaran curiosidades: Beckham David llegó a Millonarios procedente del Aston Villa. Pero no el de la Liga inglesa, no de ese equipo que hace unas semanas le endosó un escabroso 7-2 al todopoderoso Liverpool de Jürgen Klopp. No. El joven salió del Aston Villa, de Cali.

#CONTRATACIÓN Beckham David Castro es nuevo jugador de Millonarios.



👉🏻Firmó contrato por los próximos 3 años, llega procedente del club Aston Villa de Cali



🎯Extremo izquierdo

📅 17 años (12/09/2003)

✅El club adquirió el 70% del pase. pic.twitter.com/Yuxo3qFWfT — Mundo MILLOS (@MundoMillos) December 3, 2020

De Beckham David Castro no es mucho lo que se sabe, sin embargo, a sus 17 años ha brillado en clubes de categorías menores.



Nació en Cartagena y, según el diario ‘El Universal’, en 2019 se probó en las inferiores de Gremio, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil. Para ese entonces ya jugaba en el Aston Villa caleño.



“También jugué en Estudiantil, de Medellín. Sueño con ser jugador profesional”, expresó para el citado diario en ese entonces.



Beckham David, en 2021, tendrá una chance más que clara para hacerse un hueco en Millonarios, club que resaltó este año por su irregularidad (no clasificó para los cuartos de la Liga).

Su fichaje resonó, como no podía ser de otro modo, por su nombre.



En las redes sociales los hinchas azules se sorprendieron al saber que Millos fichó a Beckham. Muchos bromearon con el nombre y recordaron otros fichajes de jugadores con nombres de estrellas.

Ya teníamos a Emerson Rivaldo y ahora llega Beckham. Necesito que llegue un Ronaldo o un Romario y la banda queda lista. https://t.co/jicStBjEkv — Mono (@CarlosA_Rubiano) December 3, 2020

Pues ya entrados en gastos, que se traigan a Zlatan Giraldo y el otro año lo ganamos todo. pic.twitter.com/ilW6xvFIzy — Azul (@Martinez17MN) December 3, 2020

Millonarios, para rematar este 2020, disputa la denominada Liguilla de los eliminados, 'torneo' en el que están los equipos que no clasificaron a las fases finales de la Liga.



El ganador de la Liguilla tendrá la posibilidad de pelear un cupo a la Copa Suramericana 2021.

