Nacional, América, Millos, DIM y Junior: 'grandes' de la Liga, en apuros

La Liga está en turbulencia para varios de los equipos ‘grandes’ del fútbol colombiano, que en la fecha 9 viven días de inestabilidad por cuenta de los malos resultados y su irregularidad. Ya Atlético Nacional se quedó sin entrenador. América tambalea. Millonarios les gana a los poderosos y pierde con los chicos. Medellín se hunde y Junior se ahoga en medio de la tempestad.

No son buenos tiempos para varios de los equipos de mayor tradición en el campeonato, tanto así que el puntero es el Tolima. Atlético Nacional se quedó sin entrenador esta semana con la salida de John Bodmer –el club dijo que por razones de seguridad tras amenazas, aunque su puesto parecía insostenible– y está en la búsqueda del reemplazo. El equipo verdolaga, con 8 puntos, no gusta, no convence, no gana. Con el DT Juan Camilo Pérez de encargado, volvió a perder, en Bogotá, contra a La Equidad (2-0).

La Equidad vs. Nacional Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Lo de Millonarios es extraño. Un equipo que cuando quiere destroza a cualquiera. Y cuando no quiere, se intimida, se reduce y es capaz de perder con el que sea. Cuando les ganó a América y a Nacional parecía no tener techo, pero luego perdió con Águilas y Patriotas, dejando un mal sabor. Millonarios confunde: el hincha ya no sabe si tiene un gran equipo o uno a medias. A veces parece candidato serio, a veces parece una decepción.

Patriotas vs. Millonarios Foto: @MillosFCOficial

Alberto Gamero maniobra en medio de una temporada cargada de lesiones, pero la irregularidad marca su camino en esta Liga. Tras perder con Patriotas el sábado, 1-0, Gamero resumió la caída en una frase: “Millonarios botó todo lo que tuvo”. No es excusa. No puede perder con el colero. No si quiere pelear. Por ahora está fuera de los ocho.

Equidad Seguros vs. América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en partido por la fecha 8 de la Liga Dimayor I. Foto: @juanfotosadn

América está a nada de entrar en zona roja. El técnico César Farías no vive una estadía tranquila. Las constantes derrotas ya despertaron alertas. Hasta la fecha 8, apenas llevaba dos victorias. Incluso el DT ya fue citado el viernes por la presidencia del equipo para analizar el momento del plantel. Anoche empató de visita a Jaguares, 1-1. Sigue afuera de los ocho.

Alfredo Arias Foto: tomada de Win Sports +

En Medellín la crisis ya asomó. El técnico Alfredo Arias resiste, se hace el fuerte, quiere encontrar la soluciones, pero con buenas intenciones no se ganan campeonatos. En la cancha, el DIM es un equipo de fantasmas que no asustan. El técnico es, como siempre, el amenazado, pero los jugadores tienen enorme responsabilidad. El sábado volvieron a perder, en su visita a Alianza, 2-0. “Estoy más fuerte que nunca”, dijo Arias, pero ya se sabe que no hay fortaleza que se sostenga si no se gana.

Barranquilla, Colombia, 10 de Diciembre de 2023. Partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano entre Junior de Barranquilla y el DIM en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Victoria del local 3-2 con goles de Carlos Bacca y José David Enamorado. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Junior, aunque está dentro de los ocho, hace méritos para decepcionar. Luego de un arranque interesante, se vino a pique. La derrota en casa contra Tolima, 0-1, y luego de visita a Santa Fe, 3-0, sacudieron a toda Barranquilla. Ahora empató con angustias de visita a Pereira, 3-3. Ya hay debate sobre el futuro del técnico Arturo Reyes.



La Liga ya llegó a la novena fecha y, por ahora, varios de los equipos ‘grandes’ están en apuros.





PABLO ROMERO

DEPORTES

