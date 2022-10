Dimayor dio a conocer cómo se disputará la jornada 20, la última de la primera fase de la Liga Betplay, de la que saldrán los ocho clasificados a la fase siguiente.

El campeonato no ha definido a los conjuntos que irán a los ocho mejores en busca del segundo título del año, por so es importante esta última jornada.



Según Dimayor, el sábado se jugarán dos partidos que no comprometan para nada la lucha por la clasificación.



Y el domingo, a las 4 de la tarde, se disputarán esos compromisos en los que los equipos que tienen la opción de alcanzar la siguiente fase.

Partidos del sábado

Envigado FC vs. Deportes Tolima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs. Patriotas FC

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+

La jornada del domingo

Atlético Nacional vs. La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win



Unión Magdalena vs. América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs. Millonarios FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Independiente Santa Fe vs. Once Caldas DAF

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Jaguares FC vs. Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Cortuluá vs. Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



