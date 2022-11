Águilas Doradas llegaba a este partido tranquilo en la cima buscando encaminar su clasificación a la final por primera vez en su historia. Un vibrante encuentro entre volcánicos y un cuadro dorado que esperaba dar el picotazo con su afición en la cancha del Alberto Grisales.

Palabras de Leonel

Al final del partido, el técnico Leonel Álvarez analizó las claves de la derrota de su equipo sobre el final del juego.



"Le pedíamos al equipo que con el 2-0 había que mantener la calma, los goles de ellos fueron errores aislados con pelotas de costados. Anotamos tres goles y pudieron ser más, pero nos faltó solidez defensiva, tuvimos desconcentraciones que nos costó el resultado, quisimos cerrar el partido con el 3-2, hicimos lo que siempre hemos hecho, la falta de Jeisson Quiñones también fue clave, nos faltó más cabeza fría, hay que seguir creyendo y tenemos la ilusión de sumar una victoria en Cali y esperar resultados. Pudimos hacer más goles, pero el Pasto tuvo la valentía de buscar el partido, teníamos los tres puntos y se nos escapó”, comentó el estratega antioqueño.

Águilas vs. Pasto en la Liga. Foto: Juan Augusto Cardona



Además, dijo: “Ahora debemos ser valientes, seguimos concentrados, vamos a hablar, animarnos y creer hasta el final, la campaña ha sido muy buena y debemos seguir trabajando. Hay que recuperarnos física y mentalmente, que todos estemos sintonizados y mientras haya opciones, las vamos a luchar. No dependemos de nosotros, pero hay que hacer nuestra tarea, tenemos una sensación de tristeza, luego de tantos partidos manteniendo el arco en cero, hoy marcamos tres goles que pudieron ser muchos más, pero nos faltó más calma en defensa”.



Por su parte, Marco Pérez comentó que “todavía no hemos hablado de este partido, estamos tristes por el resultado, no dependemos de nosotros, hay que corregir y seguir adelante. El equipo es compacto cuando estamos todos, nos faltaron compañeros, pero hay que seguir adelante. Nos entregamos, Pasto salió a atacar y los últimos minutos no pudimos cerrar el resultado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8

