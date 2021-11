Fútbol colombiano: una a una, las opciones para clasificar

La última fecha de la fase todos contra todos de la Liga se jugará como en los viejos tiempos del campeonato colombiano: el balón rodará en diez estadios del país a la misma hora, 3:30 de la tarde, este domingo, y todos los encuentros tendrán señal de televisión.

Los partidos de esta jornada son Nacional vs. Millonarios, Tolima vs. Quindío, Pereira vs. América, Alianza Petrolera vs. Junior, Cali vs. Once Caldas, Envigado vs. Huila, Patriotas vs. Jaguares, La Equidad vs. Bucaramanga, Santa Fe vs. Águilas Doradas y Pasto vs. Medellín. Todos los partidos tendrán señal de Win Sports.



Ya hay cinco equipos con casilla asegurada: Nacional (42 puntos), Millonarios (33), Tolima (33), Pereira (33) y Junior (32, que clasificó este miércoles tras vencer a La Equidad 1-0). Las otras tres casillas se definirán esta tarde.



El sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga se hará a las 8 de la noche, una vez termine la jornada y también la final de la Copa Libertadores femenina entre Santa Fe y Corinthians.

Así están las cuentas

Alianza Petrolera

Sexto lugar, 30 puntos, diferencia de +9



El equipo de Hubert Bodhert será semifinalista si suma al menos un punto contra Junior en Barrancabermeja. Incluso puede clasificar perdiendo, si también pierde Deportivo Cali (dependiendo de la diferencia de goles), o si Envigado, Jaguares y Bucaramanga no ganan por goleada. El +9 que tiene Alianza Petrolera le da un buen margen con respecto a los equipos que están por detrás en la tabla: Cali (+6), Envigado (+2), Jaguares (0) y Bucaramanga (-1). Los de Barranca solamente han entrado dos veces a las finales: 2015-II y 2019-II.



Cali

Séptimo, 30 puntos, diferencia de +6



Tiene la clasificación en su casa: recibe a Once Caldas en el estadio de Palmaseca. Un triunfo o un empate lo aseguran en la disputa del título. Si pierde, le basta con que no gane Envigado, Jaguares o Bucaramanga. A pesar de ese panorama tan favorable, el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, fue cauto: “Sería muy irresponsable de mi parte transmitir ese mensaje a los jugadores, porque si es cierto que tenemos la prioridad y los números nos favorecen, no estamos matemáticamente clasificados y esto es fútbol, no nos podemos confiar”, dijo.



Envigado

Octavo lugar, 27 puntos, diferencia de +2



Cierra contra Huila en el Parque Estadio Sur. A pesar de que hoy tiene la octava y última casilla, no depende de sí mismo. Tiene que ganar al menos por la misma cantidad de goles que Jaguares y Bucaramanga, o ganar y que los dos equipos que lo siguen no lo hagan para clasificar. Si empata, necesita que pierdan Jaguares y Bucaramanga y no ganen América, Medellín y Santa Fe. Y podría entrar perdiendo, si también pierden todos los de atrás, aunque ahí entraría a jugar la diferencia de goles. Envigado no disputa fases finales desde la Liga 2015-I.



Jaguares

Noveno, 27 puntos, diferencia de 0



Con el objetivo cumplido de evitar el descenso a la B un año más, el equipo de Montería quiere pensar en grande y volver a una fase final de la Liga, a la que no clasifica desde 2017-II. Jaguares debe ganarle a Patriotas (otro que ya salvó la categoría) en Tunja y que Envigado y Atlético Bucaramanga no lo hagan.

Si los tres equipos ganan, entra a jugar la diferencia de goles, que hoy les favorece a los antioqueños. Podría clasificar empatando, si pierden Envigado y Bucaramanga y no ganan América, Santa Fe y Medellín.

Ni tan lejos, ni tan cerca



Bucaramanga

Décimo lugar, 27 puntos, diferencia de -2



El equipo que dirige el argentino Néstor Craviotto enfrenta a La Equidad en Techo. Su rival aún tiene aspiraciones de llegar a la Copa Sudamericana por la vía de la reclasificación, pero ya no tiene opciones de ser semifinalista tras perder 1-0 contra Junior el miércoles. Si Bucaramanga gana y no lo hacen Envigado y Jaguares, se quedará con un cupo. Con el empate le alcanzaría si pierden naranjas y cordobeses y no ganan América, Santa Fe y Medellín. Los leopardos aspiran a volver a finales luego de tres años.

América vs. Pasto Foto: Dimayor - Vizzor Image



América

Undécimo, 26 puntos, diferencia de +2



El equipo que dirige Juan Carlos Osorio reaccionó tarde, pero la victoria contra Pasto el fin de semana pasado (3-0) lo mantiene con opciones aritméticas de pelear título.

América tendrá que ganarle a Deportivo Pereira como visitante y necesita que Envigado, Jaguares y Atlético Bucaramanga no ganen. Incluso, hay una posibilidad de que los rojos clasifiquen con un empate: para ello, tendrían que perder los tres equipos que lo anteceden en la tabla y que no ganen Medellín y Santa Fe.



Santa Fe

Duodécimo, 25 puntos, diferencia de goles: 0



El equipo que dirige Grígori Méndez tuvo la oportunidad en dos jornadas seguidas de meterse en el octavo lugar de la liga, ganando sus respectivos partidos, y no la aprovechó: primero empató contra Junior en El Campín y luego perdió con el eliminado Once Caldas en Manizales. Cierra en El Campín contra Águilas Doradas. Necesita ganar, que pierdan Envigado, Jaguares y Bucaramanga y que no gane América. Incluso, podría clasificar si gana por tres o más goles, empatan el octavo, el noveno y el décimo y no gana América.



Medellín

Decimotercero, 25 puntos, diferencia: -1



Independiente Medellín tiene el consuelo de que ya tiene cupo internacional, tras haber ganado la Copa Colombia 2020: jugará la Copa Sudamericana. Pero está a punto de sentenciar su quinta eliminación consecutiva. El DIM termina como visitante contra Deportivo Pasto, en el estadio Libertad. El equipo que dirige Julio Avelino Comesaña debe ganar y que pierdan Envigado, Jaguares y Bucaramanga, que América y Santa Fe no ganen. Es decir, depende de cinco resultados ajenos y uno propio.





