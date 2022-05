Envigado se unió este domingo a Tolima, Millonarios, Nacional, Junior y Medellín en la lista de equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga.



Los dos cupos restantes se definirán el próximo fin de semana, cuando se juegue la última fecha de la fase todos contra todos. Por ahora, hay cinco equipos aspirantes. Dos dependen de sí mismos, Alianza Petrolera y La Equidad. Los otros tres dependen de resultados ajenos.

Matemáticamente, Águilas Doradas aún tiene una lejana opción, pero su terrible diferencia de goles (-9) lo obligaría a ganar por muchos goles y esperar resultados abultados en contra de sus rivales por la clasificación.



(Lea también: Luis Díaz marca gol y Klopp se vuelve loco: vea su celebración en Liverpool)



Y aún están pendientes las decisiones de Dimayor en dos partidos de Jaguares: la demanda que interpusieron reclamando los puntos del partido con Santa Fe y el juego que no se pudo disputar contra el Medellín. Si obtiene esos seis puntos, aún podría clasificar, pues llegaría a 27.



Así quedaron las opciones de los cinco equipos que, como está hoy la tabla, aún tienen posibilidades:

Alianza Petrolera (séptimo, 29 puntos, diferencia de goles de +3)

La victoria contra Once Caldas vale oro para los dirigidos por Húbert Bodhert. Un triunfo o un empate contra Millonarios le da a Alianza el paso a los cuadrangulares semifinales. Si pierde, necesita que no ganen Santa Fe ni Bucaramanga.

La Equidad (octavo, 27 puntos, +3)

El equipo que dirige Alexis García cierra la fase todos contra todos en Bogotá, contra Atlético Nacional. Un triunfo le asegura una casilla en las semifinales, sin depender de nadie. Si empata, necesita que no ganen Santa Fe ni Bucaramanga.

Santa Fe (noveno, 26 puntos, +3)

Cerrará como visitante, contra Once Caldas en Manizales. Ya no depende de sí mismo. Tiene que ganar y que pierda Alianza Petrolera, o que no gane La Equidad. El empate podría servirle si La Equidad pierde y no gana Atlético Bucaramanga.

Bucaramanga (décimo, 26 puntos, -1)

El equipo que dirige Armando ‘Piripi’ Osma cerrará la fase todos contra todos como visitante, contra Deportivo Pereira. Tendrá que ganar y esperar a que pierda La Equidad y que no gane Santa Fe. El empate no le sirve, por la diferencia de goles.



(En otras noticias: La Liga femenina define sus clasificados: así están las cuentas)

Once Caldas (undécimo, 25 puntos, cero)

Las opciones de los dirigidos por Diego Corredor se complicaron muchísimo tras la derrota en Barrancabermeja. Tiene que ganarle a Santa Fe en Manizales, que pierda La Equidad y que no gane Bucaramanga. Empate o derrota, igual a eliminación.



DEPORTES