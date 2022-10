La sorprendente victoria de Santa Fe en el clásico 308 contra Millonarios, el miércoles en El Campín, calentó aún más el panorama de la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga. A cinco fechas de que termine la fase todos contra todos, no hay ningún equipo matemáticamente asegurado en la siguiente fase del campeonato.

Panorama para clasificar

La victoria de Nacional anoche en el clásico contra el Medellín (3-2) y el triunfo como visitante de Águilas Doradas en Bucaramanga (0-1) apretó aún más la tabla de posiciones de la Liga. Entre el cuarto de la tabla, Águilas, y el decimotercero, Bucaramanga, solamente hay cinco puntos de diferencia, e incluso equipos como Tolima y Envigado, con apenas 16 puntos, se aferran a una lejana opción aritmética, aunque ya quedaron a ocho puntos del octavo, con 15 por disputar.



Cada punto cuenta en este momento del campeonato, y más con el cambio de reglamento para este semestre, que deja la posición en la fase todos contra todos como el único factor de desempate en caso de igualdad en puntos en los cuadrangulares.



El calendario del torneo está muy trastocado por las modificaciones obligadas por recitales y demás, lo que esta vez hace más difícil calcular el ‘número mágico’ para clasificar, debido a que no todos los equipos tienen el mismo número de encuentros disputados.

El promedio histórico de puntos para el octavo lugar, en los torneos con 20 equipos y fecha de clásicos, es de 30,8. En la práctica, 31. Si se apela a ese factor, Millonarios y Santa Fe estarían a tres puntos de confirmar su presencia en la pelea por la estrella de noviembre (no de diciembre, porque la Liga terminará anticipadamente por la realización del Mundial de Catar 2022).



Esa cifra se repetiría si se proyecta la tabla con victorias locales en lo que queda del torneo: el octavo terminaría con 31 unidades. Sin embargo, ese factor podría cambiar debido a la gran cantidad de enfrentamientos directos entre los aspirantes a la clasificación.

El octavo hoy, Unión Magdalena, tiene 24 puntos en 15 partidos jugados, con un rendimiento de 53,3 por ciento. Si ese porcentaje se proyecta a las 20 fechas que comprenden la fase todos contra todos, el listón para clasificar será entonces más alto: se necesitarían 32 unidades para asegurar un cupo entre los ocho semifinalistas.

Millonarios, frenado

Santa Fe vs. Millonarios

Hace rato que Millonarios está parado en 28 puntos y no ha podido confirmar su clasificación, con derrotas dolorosas contra La Equidad y Santa Fe. De hecho, de los últimos cinco partidos que disputó, solamente ha ganado uno, contra Junior, en Barranquilla.



“Desde mañana tenemos que ser fuertes. No vamos a dejar caer esto, seguro. Estamos cerca de clasificar, estamos ad portas de una final”, recordó el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, con el agregado de que aún le falta el juego de vuelta de la final de la Copa contra Junior.



La Liga no para. Hoy se jugarán los dos primeros partidos de la fecha 16: Envigado vs. Patriotas (4 p. m.) y Jaguares vs. La Equidad (7:30 p. m.). Hay muchísimas cosas en juego.

El descenso

Cuatro equipos (Cortuluá, Patriotas, Unión Magdalena y Alianza Petrolera) aún tienen riesgo de caer a la segunda división del fútbol colombiano. Quedan cinco jornadas y las cuentas no son tan fáciles por el cambio de sistema este año.



Los dos equipos que ascendieron este año (Cortuluá y Unión) cuentan solo los puntos de este año, mientras los otros dos ‘candidatos’ tienen un acumulado de tres años. Por eso, vallecaucanos y samarios suben más su promedio mientras más sumen, pero también bajan más si pierden.



Patriotas es el más complicado. Tiene promedio de 0,92 y, si gana los 15 puntos que le quedan, apenas podría llegar a 1,03. Si Alianza Petrolera hace cuatro puntos más, quedará en 1,04, y si Unión Magdalena consigue siete, quedará en 1,05. Así las cosas, los boyacenses ya no dependen de sí mismos. Una derrota hoy contra Envigado los dejaría al borde del abismo, aunque cabe recordar que el máximo accionista de Patriotas, César Guzmán, pretende que se suspenda el descenso y que el torneo del 2023 se juegue con 22 equipos.



Lo mismo sucede con Cortuluá, que puede llegar, máximo, a un promedio de 1,10, ganando los cinco partidos que le quedan. Pero si Unión Magdalena y Alianza Petrolera llegan a 11 puntos en esa misma cantidad de partidos, el descenso del equipo vallecaucano quedará sentenciado.





