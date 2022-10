La Liga colombiana entró este viernes en la recta final de la fase todos contra todos, en la que la rapiña de puntos será enorme y en la que cada remate, cada gol y cada atajada puede ser determinante para conocer a los ocho equipos que jugarán por la estrella de noviembre.

Hasta la noche del viernes, ningún equipo había asegurado aritméticamente su cupo entre los ocho primeros del campeonato. Ni siquiera Águilas Doradas, el nuevo líder. El listón apuntaba a 31 puntos.



Sin embargo, los resultados de las últimas jornadas, más lo sucedido en los dos aplazados del miércoles, cuando Millonarios volvió a perder, esta vez con Pereira, y Medellín cayó contra Bucaramanga, hacen que la exigencia pueda ser aún mayor.



"Yo pienso que con 31 puntos entra un equipo. Yo no recuerdo cuando un equipo se quedó afuera con este porcentaje. También entiendo que hay situaciones que se pueden presentar que de pronto no nos ayuden", señaló Comesaña.



Lo cierto es que, si bien el promedio de puntos para entrar a los ocho en los torneos con 20 equipos y fecha de clásicos está en 30,5, no siempre alcanzó con 31. Y hasta más. Este formato de la fase todos contra todos se ha jugado en 11 ocasiones desde 2015, cuando se aumentó a 20 el número de equipos en primera división. En cuatro de ellas, el noveno se quedó afuera con 31 puntos. Y en una, en el segundo semestre de 2016, Envigado hizo 32 puntos y tuvo que ver las finales por televisión.



Salvo Once Caldas, que logró siete puntos en las tres últimas jornadas, ninguno de los ocho primeros de la tabla sacó más de cinco puntos en ese mismo periodo. Pareciera que ninguno quiere asegurar la clasificación. Y eso hace que la tabla se vea cada vez más apretada.

Santa Fe se juega la temporada y la clasificación

Pese a que en las últimas fechas no han funcionado las cosas, equipos como Santa Fe, que hoy enfrenta al Deportivo Cali (2 p. m., con señal de Win Sports +), tengan más que vivas las aspiraciones de entrar a los ocho. De hecho, la derrota 4-1 de Unión Magdalena contra La Equidad le permitió amanecer este sábado entre los ocho.



“Estamos de acuerdo en que hemos dejado pasar oportunidades importantes y también que hemos sido nosotros y nuestros errores. Sí uno no aprende a levantarse no está preparado para esto”, dijo el DT de Santa Fe, Alfredo Arias. “Cometimos errores graves que nos pusieron en desventaja. Entramos en un apuro y ansiedad que nos llevó a sufrir el partido. Tenemos que recuperar el carácter”, agregó.

Millonarios sigue con la angustia de las últimas fechas

La situación no es muy diferente en Millonarios, que pasó de ser un sólido líder a ver cómo todos los aspirantes a pelear la entrada a los ocho se le fueron acercando. Cinco fechas sin ganar en la Liga lo obligan a vencer hoy al Tolima para conseguir la clasificación y recuperar el terreno perdido en el acumulado del año para buscar la casilla a la Copa Libertadores. Ese juego se verá por Win+, desde las 6:10 de la tarde.



“Nosotros nos vamos a meter. Tenemos equipo y estamos convencidos de que nos podemos meter y vamos a pelear una final de Copa con dignidad. Si algo tengo que tener con este grupo es tranquilidad. Queremos salir de este bache. Nos quedan tres partidos para meternos”, declaró el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, tras la sorpresiva derrota contra el Pereira.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO



Todos hacen cuentas, como el técnico del América, Alexandre Guimaraes, que no tiene margen de error y que hoy enfrenta al líder, Pasto (4:05 p. m.). “Con 30 puntos nadie clasifica, por lo menos me reafirmo que con 30 entrar será muy complicado. Por lo tanto, nos obliga a quitar de la cabeza el hecho de que podemos amarrar una clasificación el sábado”, dijo.



