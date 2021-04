Pasto se enredó y Bucaramanga está eliminado: cuentas para clasificar

El empate a un gol entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, este jueves, en el estadio Libertad, dejó al equipo local con muy pocas opciones de clasificar a las finales y al visitante, ya sin ninguna opción de entrar entre los ocho primeros de la Liga.

Hay seis equipos fijos en las finales: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Millonarios y La Equidad. Quedan dos cupos y cinco equipos que aspiran a clasificar. Estas son las cuentas:



Junior de Barranquilla (29 puntos, diferencia de goles de +8): viene de clasificar a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Sin embargo, tendrá que ver la jornada definitiva por televisión: descansa en la última fecha. Necesita que América no le gane al Tolima por más de tres goles y que Medellín no derrote a Once Caldas en Manizales por cinco o más goles.



América (26 puntos, +5): en la última fecha enfrenta a Tolima en el Pascual Guerrero. Para depender de sí mismo, tiene que ganar por cuatro o más goles. De lo contrario, debe sumar los tres puntos y que Medellín no lo haga para clasificar. Si los dos rojos ganan, el actual campeón debe hacerlo por una diferencia de goles igual o superior a la del DIM. Clasifica con el empate si el DIM no gana y Jaguares no gana por cinco o más goles. Si pierde, necesita que también lo haga el Medellín y que no ganen ni Jaguaes ni Pasto.



Medellín (26 puntos, +4): cierra contra Once Caldas. Para clasificar sin depender de nadie, tiene que ganar por cuatro o más goles para quedar por encima de Junior. También clasifica si triunfa y América no lo hace, o si gana por dos o más goles que los rojos de Cali. El empate le alcanza si pierde América y Jaguares no gana por más de cuatro goles. Si pierde, necesita que América también lo haga por dos goles más y que no ganen Jaguares y Pasto.



Jaguares (24 puntos, 0): juega contra Boyacá Chicó en Tunja. Clasifica si gana y pierden América y Medellín. Si los dos rojos empatan, el equipo de Alberto Suárez debe ganar por seis o más goles.



Pasto (23 puntos, +1): su opción de clasificar es muy lejana: debe golear al Deportivo Pereira, que pierdan América y Medellín y que Jaguares no gane.



