Ya Tolima se metió: las cuentas para clasificar a las finales

Deportes Tolima aseguró matemáticamente su clasificación a las fases finales de la Liga 2021-I. El empate 0-0 contra Atlético Bucaramanga, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, lo dejó con 30 puntos, en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Ya son seis los equipos que no tienen pierde para luchar por la primera estrella de 2021: Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Millonarios y La Equidad. Junior está muy cerca de hacerlo, pero aún no está clasificado.



(Además: Duros con James: las críticas tras el empate del Everton)

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras el 0-0 entre Tolima y Bucaramanga. pic.twitter.com/M75YqM7TaG — Orlando Ascencio (@josasc) April 13, 2021

Estas son las cuentas de los equipos que aún tienen opciones de quedar entre los ocho primeros de la Liga.



Junior de Barranquilla (29 puntos, diferencia de goles de +8): descansa en la última fecha. Debe esperar a que América no le gane al Tolima por más de tres goles y que Medellín no derrote a Once Caldas en Manizales por cinco o más goles.



América (26 puntos, +5): terminará como local, contra Tolima. Para depender de sí mismo, tiene que ganar por cuatro o más goles. De lo contrario, tiene que ganar y que Medellín no lo haga para clasificar. Si los dos rojos ganan, el actual campeón debe hacerlo por una diferencia de goles igual o superior a la del DIM. Clasifica con el empate si el DIM no gana y Pasto no suma los seis puntos que le quedan. Si pierde, necesita que también caiga el DIM y que Pasto no haga más de tres puntos, o que Bucaramanga no gane los dos partidos que le quedan.



(Le puede interesar: Primeras imágenes de Falcao tras cirugía en la cara)



Medellín (26 puntos, +4): el equipo de Hernán Darío Gómez juega en la última fecha contra Once Caldas. Para clasificar sin depender de nadie, tiene que ganar por cuatro o más goles para quedar por encima de Junior. También clasifica si triunfa y América no lo hace, o si gana por dos o más goles que los rojos de Cali. El empate le alcanza si pierde América, si Pasto no suma los seis puntos que le quedan y si Jaguares no gana por más de cuatro goles. Si pierde, necesita que América también lo haga por dos goles más, que Jaguares no gane, que Pasto no haga más de tres puntos o que Bucaramanga no gane los dos juegos que le quedan.



Jaguares (24 puntos, 0): juega contra Boyacá Chicó en Tunja. Clasifica si gana y pierden América y Medellín, y si Pasto no hace más de tres puntos. Si los dos rojos empatan, el equipo de Alberto Suárez debe ganar por seis o más goles.



(En otras noticias: Plan B de Santa Fe para jugar la Libertadores fuera de El Campín)



Pasto (22 puntos, +1): le quedan dos partidos: el aplazado del jueves contra Bucaramanga, en el estadio Libertad, y el de la última jornada contra Deportivo Pereira como visitante. Debe ganar los seis puntos y que América y Medellín no ganen. Si hace cuatro puntos, debe ganar un juego con buena diferencia de goles y que América y Medellín pierdan.



Bucaramanga (20 puntos, +1): debe jugar contra Pasto el jueves y cerrará como local contra Águilas Doradas. Está obligado a hacer los seis puntos y hacer buena diferencia de goles, y además, que América y Medellín pierdan y que Jaguares no gane.



DEPORTES