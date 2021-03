¡Alta tensión! Cinco fechas de infarto en la Liga

La Liga colombiana entra en su recta final, cinco jornadas en las que se definirán los ocho clasificados y también el club que perderá la categoría, en un mano a mano entre Boyacá Chicó y Deportivo Pereira.

La jornada 15, que comenzará este sábado, tendrá dos duelos claves entre clubes que están en plena lucha por asegurar su casilla en la zona de clasificación. Tres de ellos están en competencia internacional y por eso quieren resolver rápidamente esa situación.



En Barranquilla, Junior recibirá a Santa Fe (6:05 de la tarde), y luego, a las 8:10 de la noche, se disputará una nueva edición del clásico paisa, en el que Medellín será local contra Nacional.



Las cuentas para clasificar parecen ser muy distintas de un día para otro, teniendo en cuenta, primero, que la Dimayor no dejó ni un día sin programación de Liga de acá al 6 de abril, y segundo, que el cálculo del ‘número mágico’ no se puede hacer de la misma manera que en torneos anteriores por lo sucedido con el Cúcuta Deportivo, que fue desafiliado de la entidad. Eso dejó cojo el número de participantes: todos los equipos deben pasar por una fecha de descanso.



Lo más aproximado sería hacer el cálculo por el porcentaje de puntos que tiene el octavo clasificado, teniendo en cuenta que cuatro de los ocho primeros aún no han descansado: Medellín lo hará en la fecha 16; Cali, en la 17; Equidad, en la 18, y Junior, en la última jornada. En esta jornada quedó libre el noveno, Jaguares.



Esa jornada de descanso trastoca las cuentas. El octavo es Millonarios, con 23 puntos, pero en 13 partidos, para un 59 por ciento de rendimiento. Ese porcentaje lo pone por encima de Medellín (57,1), Cali (57,1) y Junior (54,8). Y si ese porcentaje de Junior se proyecta a 18 partidos, el puntaje para clasificar sería de 29,56. En plata blanca, 30 puntos.



Ningún equipo ha llegado a ese umbral. El que más cerca está de hacerlo es Atlético Nacional, si gana el clásico esta noche. “La evolución del equipo, por la experiencia que tenemos, ha sido la normal. Hemos ido mejorando tremendamente”, dijo el técnico Alexandre Guimaraes.



Amaranto Perea, DT del Junior, sabe que aún no tiene nada asegurado y por eso espera que su equipo salga con todo contra Santa Fe. “Se viene otra gran final contra Santa Fe, que siempre está arriba, pero Junior contra los grandes juega mejor”, dijo. “Es un momento bonito pero delicado. Hemos mejorado, pero no hemos logrado nada”, agregó.



Harold Rivera, entrenador de Santa Fe, también sabe que es un momento en el que no hay margen de error. “Estos puntos son muy importantes porque lo que queda es difícil y el que pestañee se queda afuera. Así son las cosas”, declaró tras la victoria contra Once Caldas, el martes.



