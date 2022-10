Faltan solo 11 partidos, un aplazado de la fecha 12 y toda la última jornada, y solamente hay un equipo clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga. Águilas Doradas, que el viernes venció 1-0 a Envigado, quedó listo gracias a los resultados de del resto de los encuentros del fin de semana.

Entre el segundo, Deportivo Pasto, y el decimotercero, La Equidad, solamente hay cuatro puntos de diferencia, y la última fecha tiene muchos duelos directos entre los aspirantes a quedarse con uno de los siete cupos restantes.



Acá están, equipo por equipo, las cuentas para meterse en la fiesta de fin de año en la Liga colombiana:

Pasto (segundo, 31 puntos, +1 en diferencia de goles)

Cierra contra el Medellín en el estadio Libertad. La victoria o el empate lo meten en las finales. Si pierde, necesita que haya ganador entre Santa Fe y Once Caldas, que no ganen dos equipos entre Nacional, América y Junior.

Santa Fe (tercero, 31 puntos, -2)

Un triunfo o un empate contra Once Caldas en El Campín lo mete en las finales. Si pierde, queda complicado por la diferencia de goles: tendría que esperar a que pierda América, que Millonarios y Medellín no sumen más de un punto y que no gane Junior.

América (cuarto, 30 puntos, +10)

Si le gana a Unión Magdalena en Santa Marta, estará en las finales. Con el empate le alcanzaría, salvo que haya alguna goleada de grandes proporciones que mejore la diferencia de goles de los que están en 28 puntos. Si pierde, debe esperar a que Medellín o Millonarios no consigan más de un punto, que gane Santa Fe, que Nacional no derrote a La Equidad, o que no ganen ni Bucaramanga ni Junior.

Once Caldas (quinto, 30 puntos, +4)

Si le gana a Santa Fe en Bogotá, será semifinalista. Con el empate debe esperar resultados: que no gane Junior o Nacional, que Medellín o Millonarios no hagan más de un punto. Si pierde, podría clasificar si también lo hace Pereira, si Millonarios o Medellín pierden los dos partidos y si no gana Junior.

Bucaramanga (sexto, 30 puntos, +3)

Será finalista con una victoria contra el Pereira en su estadio. El empate podría alcanzarle, si no ganan Nacional y Junior y si Medellín o Millonarios no hacen más de un punto. Incluso podría clasificar perdiendo, si el DIM o Millos pierden los dos partidos y si no gana Junior. También dependería de lo que pase entre Nacional y La Equidad.

Millonarios (séptimo, 29 puntos, +9)

El partido aplazado contra el Medellín le da, como dicen en el tenis, doble match play: con una victoria el miércoles o el domingo, contra Alianza Petrolera, se mete. Es más, si le gana al DIM, llega a la última jornada como líder. Con dos empates clasificaría también, por la diferencia de goles. Un punto lo pone a esperar a que pierdan Nacional y Pereira y a que no ganen Junior y Unión. Incluso, con derrotas de Nacional, Pereira, Junior y Unión, le alcanzaría para entra aun perdiendo todo lo que le queda.

Nacional (octavo, 29 puntos, +6)

Será semifinalista si le gana a La Equidad en Medellín sin depender de nadie, por los cruces de la última fecha. El empate lo pone a esperar que Millonarios o Medellín no sumen más y que no ganen Pereira ni Junior. Si pierde, queda eliminado.

Medellín (noveno, 29 puntos, +4)

Al igual que Millonarios, tiene dos oportunidades para clasificar y depende de sí mismo: clasifica si gana el miércoles en El Campín o el domingo en Pasto. Dos empates lo ponen a esperar a que no ganen Pereira, Junior y Unión. Dos derrotas lo sacan de la pelea.

Pereira (décimo, 29 puntos, +3)

A pesar de que hoy está por fuera de los ocho, depende de sí mismo gracias a los enfrentamientos directos: si le gana al Bucaramanga estará en los cuadrangulares. Con el empate podría alcanzarle, pero necesitaría que pierda Once Caldas, que La Equidad no le gane por más de un gol a Nacional, que Millonarios o Medellín no sumen más de un punto y que no gane Junior.

Junior (undécimo, 28 puntos, +3)

Si Millonarios le gana al Medellín el miércoles, Junior depende de sí mismo en la última fecha: clasificaría ganándole a Jaguares en Montería. Pero si el DIM suma, tendría que ganar y esperar a que pierdan Millonarios, Nacional y Pereira. El empate lo pone a esperar goleadas en contra de otros rivales. Si pierde, se le acaba la Liga.

Magdalena (duodécimo, 28 puntos, -5)

La diferencia de goles le complica sus opciones. Debe ganarle al América y esperar a que Millonarios y Medellín no hagan más de un punto, que no gane Nacional, Pereira o Junior o que pierda Once Caldas.

La Equidad (decimotercero, 27 puntos, +1)

Está obligado a vencer a Nacional en el Atanasio Girardot, pero además necesita que no ganen Pereira, Junior y Unión y que Millonarios o Medellín pierdan los dos partidos.



