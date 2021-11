Las cuentas para clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga

La Dimayor anunció este lunes que los diez partidos de la última fecha de la fase todos contra todos se jugarán en horario unificado, el domingo a las 3:30 de la tarde. Estarán en juego los últimos cuatro cupos para los cuadrangulares semifinales.

Los partidos de esta jornada son Nacional vs. Millonarios, Tolima vs. Quindío, Pereira vs. América, Alianza Petrolera vs. Junior, Cali vs. Once Caldas, Envigado vs. Huila, Patriotas vs. Jaguares, La Equidad vs. Bucaramanga, Santa Fe vs. Águilas Doradas y Pasto vs. Medellín.



Pero además hay que tener en cuenta que aún falta un partido para completar la fecha 19: el duelo entre Junior y La Equidad, que se disputará este miércoles a las 8:05 p. m. en Barranquilla.



Solamente cuatro equipos tienen ya asegurada su casilla: Nacional (42 puntos), Millonarios (33), Tolima (33) y Pereira (33). Así están las cuentas de los diez equipos que aún tienen opciones matemáticas de clasificar:

Tabla de posiciones tras los partidos del lunes. pic.twitter.com/9UDai0u5Y5 — Orlando Ascencio (@josasc) November 16, 2021

Los equipos que dependen de sí mismos

Alianza Petrolera (quinto, 30 puntos, diferencia de goles de +9): el equipo de Hubert Bodhert será semifinalista si suma al menos un punto contra Junior. Incluso puede clasificar perdiendo, si no gana Cali, o si Envigado, Jaguares y Bucaramanga no ganan por goleada.



Deportivo Cali (sexto, 30 puntos, +6): si le gana o empata con Once Caldas, estará clasificado. Si pierde, puede entrar si no ganan Envigado, Jaguares y Bucaramanga.



Junior (séptimo, 29 puntos, +3): le quedan dos partidos, contra La Equidad y Alianza Petrolera. Clasifica haciendo al menos dos puntos. Es más, si gana el miércoles, está adentro y llega tranquilo a la última fecha.



Los que juegan con otros resultados para clasificar

Envigado (octavo, 27 puntos, +2). Cierra contra Huila en el Parque Estadio Sur. Tiene que ganar al menos por la misma cantidad de goles que Jaguares y Bucaramanga, o ganar y que los dos equipos que lo siguen no lo hagan para clasificar. Si empata, necesita que pierdan Jaguares y Bucaramanga y no ganen América, Medellín, Santa Fe y que Equidad no gane los dos juegos que le quedan. Y podría entrar perdiendo, si pierden todos los de atrás.



Jaguares (noveno, 27 puntos, cero): debe ganarle a Patriotas en Tunja y que Envigado y Bucaramanga no lo hagan. Si los tres equipos ganan, entra a jugar la diferencia de goles. Podría entrar empatando, si pierden Envigado y Bucaramanga y no ganan América, Santa Fe y Medellín.



Bucaramanga (décimo, 27 puntos, -1): enfrenta a La Equidad en Techo. Si gana y no lo hacen Envigado y Jaguares, se quedará con un cupo. Con el empate le alcanzaría si pierden naranjas y cordobeses y no ganan América, Santa Fe y Medellín.

Dependen de un milagro para clasificar

América (undécimo, 26 puntos, +2): tendrá que ganarle a Pereira como visitante y necesita que Envigado, Jaguares y Bucaramanga no ganen. Incluso podría clasificar empatando: para ello, tendrían que perder los tres equipos que lo anteceden en la tabla y que no ganen Medellín y Santa Fe.



Santa Fe (duodécimo, 25 puntos, cero): cierra en El Campín contra Águilas Doradas. Necesita ganar, que pierdan Envigado, Jaguares y Bucaramanga, que no gane América y que La Equidad no gane los dos partidos que le quedan. Incluso podría clasificar si gana por tres o más goles, empatan el octavo, el noveno y el décimo y no gana América.



Medellín (decimotercero, 25 puntos, -1): termina como visitante en Pasto. Debe ganar y que pierdan Envigado, Jaguares y Bucaramanga, que América y Santa Fe no ganen y que La Equidad no sume los tres puntos en Barranquilla.



La Equidad (decimoquinto, 22 puntos, -2): aún podría llegar a 28 puntos, pero debe ganar los dos partidos que le quedan, contra Junior en Barranquilla y Bucaramanga en Techo. Pero además necesita que pierdan Envigado y Jaguares y que no ganen América, Santa Fe y Medellín.



