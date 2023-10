Unión Magdalena y Huila, en busca del milagro: acá están las cuentas del descenso

Unión Magdalena y Atlético Huila se juegan en la fecha 18 de la Liga la última carta para mantenerse un año más en la primera división del fútbol colombiano. Ya no dependen de sí mismos para mantenerse y solo un mal remate de campaña de Jaguares, Envigado u Once Caldas podrían salvarlos.

Dos de los equipos que aún pelean por la permanencia tendrán actividad este viernes, los dos de peor campaña en el semestre: a las 4 p. m., Envigado recibirá al Deportivo Cali, y a las 6:10 p. m. será el turno de Jaguares, que enfrentará al Deportivo Pasto en Montería. El primer juego se verá por Win+ y el segundo, por las dos señales.

Por su parte, Unión Magdalena se enfrentará al Bucaramanga en Santa Marta, mañana a las 6:10 de la tarde, y Once Caldas visitará a Junior a las 8:20 de la noche. Y Huila, que es el que tiene el panorama más complicado, jugará en Cali el lunes, contra América (8 p. m.).

Tabla del descenso tras el empate entre Millonarios y Unión Magdalena, que sigue vivo. También Huila. Y aún no se salvan Jaguares, Envigado y Once Caldas. Ya les pongo por acá un trino de @PaoloArenas al respecto. pic.twitter.com/trrKL37jrH — José Orlando Ascencio (@josasc) October 19, 2023

Las opciones de Unión Magdalena y Atlético Huila para salvarse

Las cuentas del Unión Magdalena son claras: necesita al menos seis puntos y que Jaguares no sume más para quedarse en la A. También se salva si hace 7 puntos en los tres partidos que quedan y Envigado no haga ni un punto, o ganar los tres partidos y que Jaguares no consiga más de cuatro, los naranjas más de tres o que Once Caldas no haga más de dos. El empate contra Millonarios le dejó aún opciones de mantenerse.



“No iniciamos de la mejor manera, pero nos hemos ido acoplando. De locales hemos hecho buenos partidos, perdimos un partido contra el Cali que nodebíamos perder”, dijo el DT del Unión, Harold Rivera.



“Siempre digo que el partido que viene es el más importante, no importa si el rival pierde o empata si no hacemos la tarea que tenemos que hacer”, agregó.



Huila lo tiene más complicado: está obligado a hacer los 9 puntos que le faltan y esperar resultados: que Jaguares no haga más de cuatro puntos, Envigado más de tres u Once Caldas más de dos.



Los otros equipos dependen de sí mismos: Jaguares asegura su permanencia con cinco puntos, Envigado lo hará con cuatro y Once Caldas solo necesita tres unidades. El problema para los dos primeros es que su remate de año es calamitoso, en especial los de Montería. Quedan tres fechas para pelear.

¡LAS CUENTAS DEL DESCENSO!

(Tras Millos 1-1 Unión)



En las últimas 3 fechas:



-Huila obligado a ganar todo. Unión debe sacar mínimo 6pts.



-Para depender de si, Jaguares necesita 5pts, Envigado 4pts y Once 3pts.



-Estos 5 clubes no se enfrentan entre si.



La gráfica explica todo pic.twitter.com/YRicLhtvy5 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) October 19, 2023

