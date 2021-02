Junior y Cali, duelo de punteros cuestionados: ¿qué les critican?

Cali es el puntero de la Liga, en solitario, está invicto y tiene una defensa sólida que solo ha recibido un tanto. Pero tiene un problema que preocupa: no tiene suficiente gol. Junior es su escolta, sí tiene gol, pero las críticas que recibe son por su funcionamiento defensivo. Los dos, con esas tuercas flojas, son los que están arriba en la tabla y se enfrentan este miércoles en Barranquilla (8:10 p. m.) para intentar despejar todas las dudas.

Al Deportivo Cali, que ha ganado cinco partidos y empatado uno, le falta efectividad. Según las estadísticas de Futbolred, es el equipo que más remates (desviados y a puerta) ha hecho en lo que va de la Liga, 93; pero no ha podido hacer más de un gol por partido. No pasa del 1-0 (como ha ganado sus cinco juegos), y el que empató, contra Envigado, fue 1-1. No aparece entre los 10 primeros equipos con mejor porcentaje de efectividad. Eso no le da tranquilidad al DT Alfredo Arias, entre otras cosas, porque sus atacantes Marco Pérez y Ángelo Rodríguez están en sequía.



“Nos ha faltado el segundo gol, porque hemos convertido siempre el primero. No sufrimos porque nos creen muchas chances. Estamos ocupados más que nada en ver si en ese último cuarto de cancha podemos ser más precisos”, dijo Arias antes del partido del sábado contra Águilas (1-0).



Al Cali se le critica por la marcha de Agustín Palavecino al River Plate argentino. Con dos goles era su máximo anotador, cuando era el gestor de juego. Y no tendrá reemplazo, lo que ha generado un debate entre el técnico y el presidente, Marco Caicedo: el primero lo pidió, el segundo lo negó.

Junior y el lío defensivo

Junior, a diferencia del Cali, sí tiene gol, lleva 9 en este arranque de la Liga, es el más goleador junto a Nacional, tiene a Teo enchufado (2 goles) y tiene al goleador Miguel Borja (3), pero sus problemas son de otro orden. Su juego no gusta y su línea defensiva es frágil: ha recibido 5 goles.



El equipo, para colmo, dejó un mal sabor en la última jornada al no poder sostener la victoria contra Envigado, y terminó cediendo un empate a dos goles sobre el final. Así que por ahora el DT Amaranto Perea aguanta críticas. “Debemos mejorar el aspecto de la defensa. Hay que estar más concentrados tanto de entrada como sobre el final”, reconoció Amaranto.



Junior y Cali mandan en la Liga, pero aún tienen vacíos. Este miércoles los técnicos pueden ajustar las tuercas flojas.



