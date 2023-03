Junior y Santa Fe llegan a la novena fecha de la liga en busca de una resurrección. Santa Fe ya empieza a rugir, a sacudirse con su furia de león. Parece que ya está en pie. Junior tuvo que cambiar de entrenador para ver si se levanta, ahora con el ‘Bolillo’ Gómez como comandante de lo que por ahora es un tímido tiburón. Ambos equipos se enfrentan en Barranquilla en un duelo lleno de necesidades (8:30 p. m., Win +).

Partido por la resurrección

Junior vs. Santa Fe.

Santa Fe y Junior tienen motivos para convencerse de que pueden salir de la crisis. Los cardenales tienen nuevos bríos en su escudo luego del tremendo rugido que pegaron en la Copa Sudamericana, al eliminar a Águilas y clasificar a la fase de grupos, y por vencer el martes al América en El Campín, en un partido en el que Santa Fe mostró sus garras y dio señales de su furia, para que los demás se enteren.



El DT Harold Rivera colgaba de un hilo hasta hace poco, pero ahora pisa en tierra firme. Su tarea es que este par de victorias no sean una racha sino una certeza para escalar en la tabla. Rivera sabe lo que tiene, pero también sabe que con lo que tiene la afición espera mucho más.



“Tenemos jugadores para afrontar la Liga y hacer cosas interesantes”, dijo el entrenador luego de la gran victoria contra América.



Hernán Darío Bolillo Gómez.

A Santa Fe lo espera con hambre el Junior, un Junior que tiene nuevo entrenador, porque el equipo herido depositó en ‘Bolillo’ Gómez su ambición de resurgir.



Bolillo llega en reemplazo de Arturo Reyes y con apenas un par de entrenamientos intentará que ese equipo se pare mejor, que reaccione mejor, que luzca mejor. Bolillo llega en el peor momento, cuando la crisis asoma y las críticas feroces destrozan, cuando el equipo quedó afuera de la Sudamericana y es último de la Liga, como si de una pesadilla se tratara. Pero la ventaja del cambio de entrenador es que quizá no haya alguien mejor para asumir en reto como este. Bolillo es un técnico curtido, un experimentado.



“Tengo la suerte de que siempre que he sido llamado es a resolver problemas. Me pasó en Medellín, que estaba de último, y armamos equipo y dejamos una base; en otra época estaba el DIM mal y llegamos a una final; llegué a Ecuador y a Panamá con problemas, y aquí estoy yo para resolver problemas”, dijo Bolillo, y su voz fue como un bramido, como un grito de batalla, una promesa.



“Hay que hacer todo lo posible para poner el equipo arriba, haré todo lo que haya que hacer”, agregó.



Junior ya no puede esperar más, su momento es ahora, pero su despertar tendrá como prueba a un Santa Fe que ya está en pie y peleando.

DEPORTES

