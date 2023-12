Jaime de la Pava lanza fuerte mensaje tras derrota: '¿Vamos a la guerra o a un juego?'

Jaime de la Pava sintió mucha tristeza por no poder ganar el último partido de Deportivo Cali en Palmaseca, pues perdió 0-2 con Junior de Barranquilla en la fecha 5 del cuadrangular A en Liga 2023-II; sin embargo, se avergonzó y lamentó por la actitud de los hinchas azucareros, luego de invadir el campo, agredir y no dejar terminar el partido.



Puede ser de su interés: Águilas Doradas clasifica por primera vez en su historia a la Copa Libertadores

Luego de que el central David Espinosa anulara un gol del Cali, explotó la afición local: hinchas de la tribuna occidental comenzaron a lanzar objetos a la cancha, hubo invasión de algunos aficionados, hasta que la policía hizo presencia.



Mientras tanto, el comisario de la Dimayor y los árbitros definían qué decisión tomar por este comportamiento de los hinchas, mientras los jugadores esperaban en el campo de juego.



"Excesos de cosas complejas, difíciles de controlar. el gol no lo he observado, creo que es algo parecido al anulado en el juego pasado", dijo el DT del Cali, Jaime de la Pava.



El problema principal era cómo hacer el protocolo para la marcha de los jugadores al camerino luego de que se dañara el túnel de protección.

Facebook Twitter Linkedin

Deportivo Cali. Foto: Dimayor

“El juego se nos presentó en unas circunstancias muy duras y eso genera impotencia, pero llegar a los límites de la violencia es complejo. Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘¿vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra?’. El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio”, comentó.

Facebook Twitter Linkedin

Partido suspendido en Cali vs. Junior. Foto: Win Sports

Finalmente, De la Pava habló sobre su posible continuidad en Deportivo Cali: “Si se tiene en cuenta la situación que ha vivido el equipo, creo que se ha dado una construcción y avance. Me parece que más allá de lo que pueda evaluar en el estilo de juego, colegas y personas cercanas han valorado el esfuerza y la entrega. Siento que merezco seguir, pero el entrenador que esté el próximo año debe entender el entorno del equipo y los objetivos que realmente se pueden alcanzar”.

Nuestras Preguntas a Luis Haquin y Jaime de La Pava en Rueda de Prensa.https://t.co/S5hTugmeTN — Corazon Verde al Aire (@covealaire) December 3, 2023

El Deportivo Cali perdió 2-0 en condición de local con goles del delantero Carlos Bacca, quien consiguió un doblete en el estadio de Palmaseca y le dio vida al Junior de Barranquilla, que sigue soñando con una clasificación a la final de la Liga.



Los tiburones con segundos del cuadrangular A con 7 puntos, a cinco unidades del Deportes Tolima que cayó 0-1 contra Águilas Doradas y postergó hasta la última fecha la clasificación.

Facebook Twitter Linkedin

Tolima vs. Cali Foto: Dimayor

DEPORTES

Con información de Futbolred.

Más noticias en EL TIEMPO