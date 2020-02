Tolima volvió a ceder puntos en casa: empató 0-0 con Junior

Deportes Tolima y Junior jugaron un partido que por cuestiones climáticas arrancó el sábado y culminó el domingo, el compromiso más llamativo de la sexta jornada de la Liga y que estaba programado para el 22 de febrero a las 7:30 p. m. fue suspendido por una tormenta eléctrica que ponía en riesgo la integridad de los protagonistas del compromiso. El partido se cerró con empate a cero goles.

Parte 1, sábado por la noche

En la primera parte del partido se tuvo un trámite lento y se cortaba el ritmo de juego constantemente por la reiteración de las faltas en zona media, además la lluvia que acompañó el inicio del compromiso no permitía el toque en corto de ambos equipos que en sus nóminas tenían jugadores de buen trato al balón.



Con el correr de los minutos Junior se hacía al control del balón, jugaba al pelotazo y comenzaba a enviar el esférico al área del Tolima, allí se multiplicaban los zagueros pijaos para evacuar el peligro, de igual forma los visitantes apostaban al remate de media distancia aprovechando la lluvia y lo difícil que se ponía la pelota.



A los 30 minutos el árbitro Mario Herrera ordenó suspender el desarrollo del juego, debido a la lluvia que arreciaba y los rayos que caían en los alrededores del Manuel Murillo Toro, los dos equipos se dirigieron a los camerinos.



Después de 55 minutos de espera y al realizar varias inspecciones al terreno de juego y no cesár la lluvia se determinó aplazar el partido, al que le restan 60 minutos, los cuales se jugaron el domingo a partir de las 9:30 a.m.

Parte 2, domingo en la mañana

A las 9:30 a.m. y con un cobro desde la portería por parte de Álvaro Montero se reanudó el partido, el cronómetro marcaba 30 minutos y a diferencia de la noche anterior presentaba un ritmo vertiginoso y con búsqueda del área contraria por parte de pijaos y tiburones, al punto que cuando corría el minuto 31 se presentó una jugada donde Omar Albornoz quedó en posición para definir, sacó un remate que venció a Sebastián Viera pero el gol fue anulado por fuera de lugar.



Las condiciones del terreno eran óptimas y eso facilitaba el buen tránsito del balón, Tolima era punzante por los extremos especialmente por izquierda con Omar Albornoz, en Junior el mayor movilidad era Edwin Cetré que se asociaba con Sherman Cárdenas.



Al cierre del primer tiempo la visita se quedaba con 10 jugadores ante la expulsión del volante Larry Vásquez que tuvo que recurrir a la falta para frenar la intención ofensiva del rival.



Después de la reanudación del partido se jugaron 19 minutos, Tolima fue más que Junior por posesión y llegada al área tiburona, con el empate a cero se liquidó el primer tiempo que se jugó en dos días.

Junior aguantó y controló a Tolima

Debido a la superioridad numérica el técnico Hernán Torres realizó una variante para dar mayor peso en la fase ofensiva, sacó al lateral derecho Nilson Castrillón de bajo rendimiento y ordenó el ingreso de Jaminton Campaz, Tolima quedaba con solo un volante de marca con Yeison Gordillo y apostaba a tener control y desborde para llegar con varios hombres a recibir las descargas en el área de Viera.



Sin embargo a los 10 minutos fue Junior el que llegó con posibilidad de abrir el marcador cuando el zaguero Jefferson Gómez envió el balón al fondo de la portería de Álvaro Montero luego de un cobro de costado, el árbitro Mario Herrera recurrió al VAR y anuló la anotación de la visita.



A partir de esa jugada Tolima volvió a tomar la iniciativa y comenzó a inquietar a Sebastián Viera, la velocidad y visión de juego de Jaminton Campaz era el arma recurrente de los pijaos, Junior aguantaba y jugaba a aprovechar el error que podría generar el vértigo que imprimía el local.



El Vinotinto y Oro no renunciaba a buscar la apertura del marcador, los últimos cinco minutos se volcó sobre la portería de Junior, los de Ibagué adelantaron líneas y subieron al ataque los laterales Ríos y Banguero y por momentos de juego atacaba con 7 hombres.



Junior esperaba y con el paso de los minutos se hacía fuerte en el trabajo de sus zagueros centrales que se multiplicaban y conjuraban el peligro que suponía la presencia de los atacantes del Tolima.



Los visitantes hicieron un buen negocio, resistieron todo el segundo tiempo con 10 jugadores y se llevaron un punto del Manuel Murillo, plaza donde no caen desde abril de 2018, Tolima dejó dudas por la falta de claridad en creación y el peso en ataque, además de 9 puntos disputados en su estadio al arranque de la Liga ha dejado escapar cuatro puntos.



Ahora la expectativa de los pijaos está en la Copa Libertadores donde se juega el miércoles en Brasil el paso a fase de grupos ante Internacional de Portoalegre que se llevó un empate de Ibagué.

Síntesis

Deportes Tolima: Álvaro Montero (6) Nilson Castrillón (5), Julián Quiñones (6), José Moya (6), Danobis Banguero (6); Juan David Ríos(6), Yeison Gordillo (8), Luis Miranda (6), Daniel Cataño (7), Omar Albornoz (6), Roger Rojas (5).

Cambios en Tolima: Jaminton Campaz (6) por Nilson Castrillón (1 ST), Andrey Estupiñan por Omar Albornoz (14 ST), Jorge Ramos por Roger Rojas (26 ST).

D.T.: Hernán Torres.



Junior: Sebastián Viera (6); Fabián Viafara (6), Germán Mera (6), Jefferson Gómez (6), Gabriel Fuentes (5); Didier Moreno (6), Larry Vásquez(6), James Sánchez (6), Sherman Cárdenas (5); Carmelo Valencia (6), Edwin Cetré (6).

Cambios de Junior: Fredy Hinestroza (5) por Sherman Cárdenas (1 ST), Willer Ditta por Gabriel Fuentes (35 ST), Miguel Borja por Carmelo Valencia (35 ST). D.T.: Julio Comesaña.



Partido: Bueno.



Amonestados en Tolima: Nilson Castrillón (2 PT), Juan David Ríos (26 PT), Danobis Banguero (9 ST),



Amonestados en Junior: Larry Vásquez (17 PT) y (45 PT), Edwin Cetré (35 PT), Sebastián Viera (44 PT),



Expulsados: Larry Vásquez (45 PT)



Goles de Tolima:



Goles de Junior:

​

Detalle: El partido fue suspendido por tormenta eléctrica y se debió terminar el domingo en la mañana.



Figura: Yeison Gordillo (8)



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (3)



GUILLERMO GONZÁLEZ

​Para EL TIEMPO

Ibagué