Análisis: Los jugadores que generan el ataque de Santa Fe y Nacional

En Independiente Santa Fe confían en Fabián Sambueza, que es su guía, aunque ha tenido molestias físicas. Atlético Nacional tiene en Jarlan Barrera a uno de

los más desequilibrantes. Este domingo, a las 6:10 p. m., en El Campín. TV de Win+.

Sambueza, el artista que pone a sonar a Santa Fe

Si la pelota pasa por los pies de Fabián Sambueza, hay alguna tonada en Santa Fe. Alguna música suena mientras el balón entra por algún pasadizo secreto de esos que él mismo descubre. El panorama se aclara. Las opciones se crean. Se anticipan los goles. Pero si la pelota no pasa por sus pies, el equipo entra en un inevitable caos, un estruendo de pelotazos sin ritmo. Sambueza hace pausas para que el fútbol no deje de sonar.



Sambueza tiene el talento. Esa capacidad innata de recibir el balón para darle algún destino. Es de los que piensa antes de actuar. Mantiene una jugada viva hasta el final, la exprime hasta que no dé más, y muchas veces esa labor termina en gol, suyo o ajeno. Santa Fe depende de que así sea. Porque si Sambueza amanece nublado, el equipo queda ciego. O tuerto.

Fabián Sambueza, jugador de Santa Fe. Foto: César Melgarejo

El volante, argentino de 31 años, no quedó conforme con el último partido frente a Millonarios, el del martes pasado. Y cómo iba a estarlo si su equipo no jugó a lo habitual, si la pelota no hizo tránsito por sus pies, si a sus compañeros les dio por pelotear cuando casi nunca pelotean, si él casi ni tocó la pelota, apenas dos o tres veces en el primer tiempo. Lo mismo en el segundo. Claro que quedó inconforme, y lo reconoció tras el partido. “Ese no es el juego nuestro”, bramó el jugador.



Tiene razón. En el triunfo contra el América de la fecha 6, Sambueza tuvo un registro de 43 pases y creó 4 opciones de gol. Contra Millonarios hizo apenas 27 y no creó ninguna (según las estadísticas de Win Sports). Pudo influir también el cansancio que arrastra, ya que contra América y Millos sufrió de los isquiotibiales. Hizo entrenamiento diferenciado esta semana, pero no se perdería el juego de hoy. Lo necesitan. Y lo necesitan bien.

Fabián Sambueza, jugador de Santa Fe. Foto: Archivo EL TIEMPO

Lo que hace que Sambueza sea tan fundamental para Santa Fe es su claridad. Claridad y talento. Y asociación. Sambueza toca y propone. Por algo lleva tres asistencias, seis centros con éxito y 15 ocasiones creadas. Quien recibe un pase de Sambueza queda obligado a devolvérselo bien o a definir. De otro modo estropeará la acción.



No siempre encuentra el socio, pero le basta con encontrar el espacio. Entonces saca un remate que siempre lleva veneno, como ese golazo de media distancia que le hizo al Cali en el torneo de pretemporada, o el que le hizo al Junior, en el triunfo 3-1 de la Liga. Ese gol lo hizo tras pase de Velásquez, su socio ideal, aunque anda lesionado. Sin Velásquez, la responsabilidad de Sambueza es doble.



Para el técnico Harold Rivera tener a Sambueza es una forma de sacar ventaja. Porque no todos los equipos tienen a un jugador que construya los goles y que juegue para hacer jugar a los demás. “Un buen jugador a cualquier técnico le hace las cosas más fáciles. Él entiende el juego, tiene sacrificio, ida y vuelta”, ha dicho Rivera sobre el volante que le guía al equipo.



Sambueza juega para que otros jueguen. Marca el ritmo, pone la tonada, le arranca música a la pelota, le da armonía al juego. Si el artista está lúcido, en Santa Fe suena a gol.

Jarlan, habilidad, clase y lujo para potenciar a Nacional

Toma y dámela, parece insinuar Jarlan Barrera cada que entrega el balón. Es de los que invitan a que la pelota vuelva a sus pies, para que no se refunda, y luego la agarra, la acaricia, la traslada, le pone celofán y moño y luego sí la entrega y espera que otra vez regrese. A veces le sobra el moño. A veces le sobra el celofán. A veces tendría que entregarla sin esperar nada a cambio. Aunque siempre que la tiene, se nota que algo trama. Su talento y su clase nutren a Nacional.



Jarlan ya tiene 24 años. Lleva varios dejando destellos de su talento. Su juego es el del volante que organiza, que distribuye. Los que lo rodean esperan que él haga el guiño para crear una jugada letal. De Jarlan se espera el pase profundo, pero también el lujo. No lo puede evitar. Le gusta divertirse. Un túnel, un taco, un amague. Eso le ha valido elogios y también críticas.

Jarlan Barrera. Foto: Archivo EL TIEMPO

Un técnico que lo conoce al detalle es Carlos ‘Piscis’ Restrepo, que lo tuvo en la Selección Colombia juvenil. Ha visto su proceso y así lo describe. “Técnicamente está muy bien dotado. Con una zurda muy fina que le da posibilidades de ser asociativo. Que va enlazando al equipo, lo va conectando. Además, ha aprendido a complementarse como extremo, como volante externo, saliendo de ahí a hacer un juego interior, a asociarse y tener el arco de frente para rematar, todavía tiene que trabajar eso. Podría tener más gol”, analiza.



Juan Carlos Osorio sabe de su importancia. Tanto que hace poco, cuando el Pibe Valderrama dijo que Andrés Ricaurte, del Medellín, debería ir a la Selección, Osorio respondió que Jarlan –y Andrade– estaba en ese mismo nivel y por ende con las mismas posibilidades. En ese sentido, habló de lo que buscan en hombres como Jarlan. “Volantes que aportan su creatividad y ayuden en otras funciones como marcar”, dijo.



En todo caso, Jarlan no siempre es fijo. Ha jugado 5 de los 7 partidos de esta Liga. Tres de titular. Tiene competencia como Andrade. Ambos quieren sobresalir. El Piscis piensa que Jarlan aún puede dar más. “Es un Jarlan maduro, como titular o alternativa, y empieza a interpretar que el fútbol tiene esos momentos de alternancia, y que hay que ser más el ‘nosotros’ que el ‘yo’. Lo veo un poco más hecho. Puede ganar más si guarda más ritmo, si siente más el protagonismo. Puede dar el gran salto”, opina.

El samario Jarlan Barrera, con el uniforme de su nuevo equipo, Atlético Nacional. Foto: EL TIEMPO

Jarlan lleva un gol en esta Liga, se lo hizo al Pereira, y en su mejor estilo, con la pelota en sus pies, amagando que la pasaba y de repente con ese remate de zurda. Su fútbol es así, genial, inesperado. “Dependiendo de cuántos jugadores están al frente, es cuando se acelera o se pausa, son decisiones para tomar en segundos y he estado mejorando eso”, dice Jarlan.



Lleva 5 remates al arco, porque le gusta rematar. Ha creado 7 opciones de gol, porque le gusta el gol. No tiene asistencias. Quizá le falta esa dosis de solidaridad, ese ‘nosotros’ del que habla el Piscis, aunque Jarlan siempre espera que la pelota regrese: ‘Toma y dámela para segur inventando’.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloROmeroET