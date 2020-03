¡Vibrante partido! Santa Fe y Nacional empataron en El Campín

Es un partido vital. Es un clásico. Se juega el liderato. Santa Fe lo va a buscar y Nacional lo va a defender. El Campín no se llena, pero vibra: 21.262 personas expectantes. El árbitro pita y arranca la batalla.

Santa Fe ataca en jauría, no quiere perder un segundo así que desborda por las bandas; tira centros, lanza remates de media y corta distancia... ¡Uy: un gol anulado! El grito queda atragantado muy temprano, pero los cardenales no paran, están deseosos y se les nota el hambre así que lanzan otro ataque. Nacional está abrumado por la furia inicial de su rival, que no para, que avanza, y parece que el gol les va a entrar pronto. Se huele, ahí viene...



No entra, pero no importa. Santa Fe no pierde la cabeza. Sigue con su furia de león. Está en plena lucha, defiende su territorio y ocupa puestos rivales. Sambueza hace estragos, Diego Valdés parece incómodo, quizá porque tiene al lado a Cucchi, sin embargo se juntan y Valdés saca un buen remate. Ahora, es Giraldo el que sorprende a la defensa pero no a Cuadrado, que encaja la pelota, pero ya casi, ya viene. ¡Uy, pega en el palo!, esta vez es Herrera, pero el grito de gol sigue atragantado.



No entra, pero no se rinden, Santa Fe empuja desde atrás, lo saca Pérez y lo guía Sambueza. Mientras, Nacional está tranquilo, regula fuerzas, distribuye sus fichas, de vez en cuando acelera y aunque falla regresa, regula, no se despeina. Y ahí va otra vez Santa Fe: nueva tocata, penetran en el área, ahí viene, le queda a Cucchi, está muy solo, quiere patear con el corazón... ¡pero patea con la canilla y el balón vuela a Medellín!



Nada, no se entrega. El equipo cardenal no se doblega, no es una buena noche, pero parece que ya le va a entrar, aunque quién sabe. Ahí va Herrera y la pelota se va arriba, lejos. ¿Y este quién es? Otra vez, Cucchi: como que ahora sí va a anotar, tiene perfil, pero no, nada, su remate se va al córner...



No entra. Santa Fe sigue insistiendo, hay una falta que parece penalti, pero no es penalti, y ahora es Cucchi el que pide que le den otra oportunidad, que ahora sí, que entiendan que estaba sin ritmo, pero la pelota ya ni le llega. Y entonces Nacional como que se decide, empieza a responder, le anulan un gol, y en un ataque del que nadie espera nada, pasa todo, porque la pierde Cucchi, otra vez Cucchi, y Andrade recibe y acelera desde la mitad y observa, apunta, remata... Castellanos vuela como puede, pero no llega, es gol, gol de Nacional... 0-1. Minuto 45.

El festejo verdolaga. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO



El Campín queda frío, mudo, hay miedo, hay temor, pero no, no pasa nada. De algún lado vuelven a gritar los hinchas rojos que sí se puede, que van por el empate, y ya es el segundo tiempo, Nacional se ve más cómodo, va ganando, no quiere riesgos, pero no puede evitar hacer expediciones al ataque, es su ADN, deja algunos huecos atrás.



Santa Fe lo sabe bien, y es cuando Muñoz dispara y le arranca alaridos a los rojos que sufren porque la pelota pasa muy cerca. Y allá van otra vez los cardenales, provocan una falta, Sambueza pide la pelota, observa, mide, calcula, la acaricia con la pierna derecha, la manda con efecto, lenta pero letal. El portero José Cuadrado quiere, pero no puede, o puede pero no quiere, le pasa tan cerca, y sí, es gol, gol, gol de Santa Fe, por fin gritan en las tribunas, despierta el estadio, es el 1-1 y van 61 minutos.



Ahora es otro partido, el de los cuerpos exhaustos, el del sudor chorreando. No quieren el empate, pero algo pasa en la mitad: un golpe a Perlaza, una falta y tarjeta roja al aire, firme e inclemente: afuera Diego Valdés, expulsado el goleador de Santa Fe, que no entiende, que jura que no pegó y se marcha incrédulo. Vuelven los nervios locales. La obligación ya es visitante...



Allá va Nacional a hacer valer su hombre de más, y Santa Fe no tiene otro remedio que resguardarse, tal como está el partido le conviene un empate, y es cuando González Lasso se levanta entre los defensas cardenales y clava un cabezazo a un ángulo: la pelota pasa cerca...

El festejo cardenal. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO



El tiempo se agota, Nacional toca, del centro hacia afuera, empuja por las bandas, se acerca, pero claro, Santa Fe no se rinde, está herido pero no se rinde, con sus últimos restos ataca, elabora, escarba, lucha. Es cuando crean otra falta, desde un costado, y en frente está Sambueza que otra vez calcula, y su centro va perfecto, arriba, al área, donde Rentería entra, le apunta a la izquierda y cabecea a su derecha, y la pelota va al fondo, gol, gol de Santa Fe, y ese estadio se ladea, porque parece que ganan la batalla, y son líderes, y con uno menos, un triunfo que es heroico...



Solo falta que pite el árbitro, y ahí suena, pero no es el pitido final, es por un penalti, y para Nacional, falta contra Arango, minuto 89, a la ejecución va Andrade, y al paredón va Castellanos, y el Rifle no fusila, apenas sopla la pelota que entra lenta, picada, y es el 2-2, para delirio verde. Nacional conserva el primer lugar. Para Santa Fe, fue un liderato fugaz.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

