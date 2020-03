En un partido atractivo, Rionegro empató 1-1 con Envigado

Así como en los clásicos entre Patriotas y Chicó, Nacional frente a Medellín y América contra Deportivo Cali, que terminaron 1-1, el duelo entre Rionegro y Envigado terminó con igual marcador.

El autor del gol de las Águilas fue Anthony Uribe, en el minuto 6 del segundo tiempo; el determinador del empate envigadeño fue Michael Gómez, 21 minutos después, en una jugada de pelota quieta.



Si bien en el primer tiempo no hubo goles, esta etapa sirvió para que los casi 2 mil aficionados esperaran con emoción el desenlace en la parte complementaria.



El que creó las opciones más claras fue Envigado, en tres ocasiones obligaron al arquero Carlos Bejarano a volar de palo a palo: en dos tiros libres de Luis Tipton (11 PT y 29 PT) y un remate de media distancia, con pelota en movimiento, de Neyder Moreno (40 PT).



Rionegro, con algunas jugadas sorpresivas rápidas, se acercó con dos pelotas que terminaron desviadas, un zurdazo de Brayan Fernández (29 PT) y un derechazo de Juan Pablo Otálvaro (35 PT).



En la parte complementaria el conjunto local abrió muy rápido el marcador. En el 1-0 a favor de Rionegro influyeron dos errores de los envigadeños. El primero de ellos fue una mala entrega del volante Giovany Martínez, en la mitad de la cancha. El que se quedó con la pelota fue Juan Pablo Otálvaro, corrió hasta el área de Envigado y soltó un remate, fue acá donde hubo otro error de los visitantes, pues el central Santiago Ruiz no alcanzó a rechazar el balón y se lo dejó servido al venezolano Anthony Uribe para que consiguiera el gol de la ventaja.



Tres minutos después, en otro error de la defensa envigadeña, en la que Luis Tipton le quiso entregar el balón al arquero Santiago Londoño, con poca potencia, fue más rápido el volante Jader Obrian, pero en un mano a mano contra el portero naranja perdió el impulso.



Los visitantes, poco a poco, dejaron atrás el desplome que habían sufrido y levantaron la confianza; tanto así que en el minuto 12 Yadir Meneses intentó el empate, no obstante, soltó un remate que controló sin dificultad el arquero Bejarano.



En el conjunto local hubo una opción más para buscar la segunda anotación, aunque en una jugada colectiva falló el lateral Álvaro Angulo en la finalización, pues terminó enviando una pelota cruzada innecesaria que se perdió por un costado.



La igualdad 1-1 a favor de Envigado se consolidó en un tiro libre que cobró Yeison Guzmán, desde el costado izquierdo.



El gol se dio en una jugada rara, por lo rápido que fue y por los jugadores que intervinieron, pues antes de que llegara a la cabeza de Michael Gómez, quien fue el que hizo el empate, le pegó a un jugador de Envigado en la cabeza, casi agachado en el primer palo, luego la pelota le dio por un costado a Francisco Báez, casi en la mano, para luego llegarle a Gómez.



Antes de que cabeceara Gómez la intentó rechazar Álvaro Angulo de chilena. Ante lo ajetreado que estuvo este momento el árbitro central y los jueces de línea no se atrevieron a dar un pronunciamiento hasta que los del VAR les indicaran que no hubo ni fuera de lugar ni una mano por parte de Báez.



Los dos minutos de espera fueron una eternidad para los envigadeños, quienes finalmente cambiaron a sus rostros de felicidad cuando el árbitro Jonathan Ortiz decretó el empate 1-1.



Los minutos oficiales, más otros cinco de reposición, sirvieron para que cada uno mostrara los dientes, pero no se arriesgaran a morder, pese a que el empate no le servía a ninguno de los dos en su meta de alcanzar a los equipos de la punta.



Con este resultado, Rionegro llegó a nueve puntos, mientras que Envigado alcanzó ocho unidades.



En la octava fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2020 se repetirá este clásico, Rionegro visitará a Envigado, el próximo domingo, a las 4:05 de la tarde.

Síntesis:

Rionegro Águilas: Carlos Bejarano (6); Mateo Puerta (6), Jeisson Quiñonez (5), Carlos Henao (5) y Álvaro Angulo (5); Giovanny Martínez (5) y Óscar Hernández (5); Jader Obrian (6) y Juan Pablo Otálvaro (5); Anthony Uribe (6) y Brayan Fernández (4).

DT: Francesco Stifano.



Envigado: Santiago Londoño (6); Carlos Terán (4), Francisco Báez (5), Santiago Noreña (5) y Luis Tipton (4); Jairo Palomino (6) e Iván Rojas (6); Neyder Moreno (6), Yeison Guzmán (6) y Yadir Meneses (4); Michael Gómez (5).

DT: José Arastey.



Partido: Bueno.



Cambios en Rionegro: Jhon Fredy Salazar por Brayan Fernández (22 ST) y David Contreras por Giovany Martínez (27 ST).



Cambios en Envigado: Santiago Ruiz (5) por Carlos Terán (1 ST), Jhoaho Hinestroza por Yadir Meneses (16 ST) y Jorge Aguirre por Michael Gómez (45 ST).



Goles de Rionegro: Anthony Uribe (6 ST).



Goles de Envigado: Michael Gómez (27 ST).



Amonestados: Bejarano (Rionegro); Terán (Envigado).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Primer clásico entre Rionegro y Envigado en el que se utiliza el VAR.



Figura: Carlos Bejarano (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 2.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jonathan Ortiz (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro