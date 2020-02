Prohibido perder en el clásico boyacense

Circunstancias muy parecidas atraviesan los equipos de Patriotas y Boyacá Chicó, que se enfrentan este sábado 29 de febrero, a las 2:00 p.m., en el estadio de La Independencia, en el ya conocido ‘clásico del altiplano’, en compromiso que abre la programación de la séptima fecha del Torneo Apertura.

Los malos resultados han sido, hasta ahora, los habituales acompañantes de los dos oncenos boyacenses, al cabo de las seis jornadas que se han jugado hasta ahora.



Aunque ambos conjuntos suman 3 puntos, de 18 que se han disputado, Patriotas se ubica en el puesto 18 y por mejor diferencia de goles con (-5) supera en la tabla a su rival de esta tarde, que tiene (-6) que lo deja de penúltimo en el la Liga.



El cuadro tricolor viene de sacar un valioso empate sin goles en su visita ante el Once Caldas y en que el portero uruguayo Álvaro Villete fue la gran figura del partido y con sus brillantes atajadas impidió la derrota de su escuadra.



Sin embargo, el elenco orientado por Nelson Gómez presenta las ausencias de Maicol Medina y de Santiago Roa por suspensión y está en duda la actuación del atacante Rodin Quiñonez, quien afronta una molestia en un hombro.



“Invito a los hinchas a que nos acompañen frente al Chicó. Les pido un poco de paciencia y a la vez que le tengan confianza al equipo. Somos conscientes del mal comienzo, pero esperamos que el triunfo llegue hoy”, dijo el portero Álvaro Villete.



A su vez, el equipo a cuadros, en su peor presentación en lo que va de este torneo, perdió en su casa 0-1 ante Pereira en un lance definitivo por no perder la categoría.



Situación que lo dejó sin margen de error en lo que resta de esta Liga, debido a la enorme dificultad que tiene en la tabla del descenso en el que es colista, a 4 puntos de Jaguares y a 7 del cuadro matecaña.



Los orientados por Jhon Jaime Gómez no tiene mayores novedades en su formación y con la cual espera repetirle la dosis a su rival al que ya derrotó 1-0 en la segunda fecha de este campeonato.

Posibles formaciones:

Patriotas: Álvaro Villete; Víctor Brid, Martín Payares, Darwin Carrero, Federico Arbeláez; André Ávila, Exequiel Benavides, Daniel Mantilla, Carlos Rivas; Misael Martínez y David Castañeda.



Boyacá Chicó: Pablo Mina; Jordy Monroy, Camilo Pérez, Jonathan Muñoz, Jarol Martínez; Camilo Vela, Frank Lozano, Mateo Palacios, Nelino Tapia; Edinson Palomino y Bryan Urueña.



Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo

Tunja